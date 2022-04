México, tercer país con más solicitantes de asilo pero faltan políticas públicas

México.- Las políticas de migración mexicanas son un calvario para los solicitantes de asilo extranjeros al momento de tramitar documentos necesarios para poder acceder a un empleo, acceso a servicios, renta de casas o apartamentos en lugares como Tijuana.

Con más de 131,000 nuevas solicitudes, México se convirtió en el tercer país en el mundo en recibir más solicitudes de asilo, informó la semana pasada la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esto significó 220 % más que en 2020. Sin embargo, faltan políticas públicas por parte del gobierno mexicano para atender estos casos, ya que nuestro país ha estado enfocado a ser de tránsito pero se está convirtiendo en receptor de migrantes, indicó Bernardo Méndez, director de la ONG América sin Muros.

México, la meta

Ciudades fronterizas al norte de México se han convertido en sitios donde migrantes de Haití, Centroamérica y otros países quedaron varados en espera de sus citas con el deseo de cruzar a EE. UU. y ser reconocidos como refugiados y decidieron asentarse. Pero tampoco han podido integrarse a la sociedad mexicana, revela una investigación publicada a finales de 2021 por la organización Refugiados Internacionales, en alianza con Haitian Bridge Alliance y la ONG Espacio Migrante de México.

Este reporte señala que africanos y haitianos que iniciaron proceso en la Comar en Chiapas tuvieron problemas para renovar su visa humanitaria en espera de su estatus como refugiados; señalan que es un proceso que les genera mucha ansiedad , pues también han sido negadas las visas por el Instituto Nacional de Migración, lo cual les impide trabajar o acceder a servicios. Además es confuso porque no les dan información en su idioma: francés o creole.

Es importante destacar que toda persona tiene derecho a buscar asilo para huir de la persecución y solicitar protección como refugiado, lo cual es un derecho humano establece la Acnur, Agencia de la ONU para los Refugiados.

En su último reporte sobre 2021, la Acnur dio a conocer que la mayoría de solicitantes de refugio en México fueron de Haití, Honduras y Cuba.

Refugiados en EE. UU.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., una persona es elegible para asilo si se encuentra en otro país distinto al de su origen o residencia habitual.

Se le considera refugiado si “no puede o no quiere regresar, y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política”, señala la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Atención

En reciente mesa de análisis de Debate, Bernardo Méndez, ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro, expuso que se observan decisiones políticas por parte de Estados Unidos para dar preferencia y acelerar el estatus de asilo a ucranianos contra otras nacionalidades, incluidas las de los mexicanos.

Méndez Lugo subrayó que México debe estar preparado para atender a migrantes no solo como un país de tránsito, sino ya como un destino, como lo señala la organización Refugiados Internacionales.

El director de la asociación civil América sin Muros expresó: “faltan políticas públicas con flujos que van a seguir llegando por acontecimientos internacionales”.

Fenómenos

El experto en migración a Norteamérica, Bernardo Méndez, dijo que la migración forzada y diversos fenómenos migratorios continuarán ocurriendo, sobre todo por condiciones de cambio climático que afectan a algunas regiones (por ejemplo, sequía), así como por la violencia y situaciones de pobreza.

También indicó que durante años la migración económica de centroamericanos, sudamericanos o de mexicanos ha estado presente, quienes argumentan en ciertos casos asilo político.

Violencia

La inseguridad que se vive en nuestro país también afecta a hombres, mujeres y niños migrantes, expuso Bernardo Méndez, pues hay pocas acciones de fondo ante situaciones preocupantes, como lo que ocurre en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y parte de Sinaloa, comentó, lo que a su vez provoca desplazamiento forzado interno. Estas personas también solicitan asilo en Estados Unidos y deben esperar en la frontera.

Los Datos

Refugiados Internacionales

Es una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, abogan por la protección de las personas desplazadas en todo el mundo.

Desplazados

29 mil personas fueron desplazadas, según la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos por violencia en Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, entre otros.