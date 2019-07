Migrante en ciudad santuario recibe multa "imposible de pagar"

Denver.- La peruana Ingrid Encalada Latorre, en santuario en Colorado desde hace dos años, recibió una carta oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) con una "multa imposible de pagar", informó este martes el Movimiento Santuario de Denver.

La carta, enviada el lunes, incluye una multa "excepcionalmente grande, pero no de las más grandes", es decir sin llegar al medio millón de dólares como ha sido el caso de otras multas que ICE ha enviado a indocumentados "por no haber salido de Estados Unidos según lo previamente acordado".

"Es impensable lo que me están haciendo", dijo en un comunicado Escalada Latorre. "Nunca habíamos visto a una Administración imponer una multa como castigo relacionado con la deportación.

Esto es inhumano. Desde hace tres años que (ICE) no se comunica conmigo y ahora me envían esta carta y me dicen que tengo que pagar en 30 días lo que para mí es mucho dinero, comentó la peruana.

"No recibiré ningún beneficio si pago la multa porque no me darán ni permiso de trabajo ni residencia", agregó.

Consideró la medida como "injusta" y como una táctica de "intimidación para darnos miedo, no solamente a mí, sino a toda la comunidad".

La peruana, madre de dos hijos y en santuario desde mayo de 2017, pidió "estar preparados para lo que va a seguir, porque esta Administración aún no ha terminado de cerrar puertas".

Encalada Latorre intensificó su participación en la campaña No Más Chuecos en Boulder, al noroeste de Denver y donde está la iglesia en la que ella se aloja, que educa a los inmigrantes para que no usen documentos falsos y para que conozcan sus derechos.

Encalada Latorre también instó a marchar ante las oficinas de los senadores republicanos para pedirles que "dejen de proveer fondos para ICE y para la Patrulla Fronteriza".

Las cartas con las multas comenzaron a ser enviadas a finales del mes pasado, pero ya habían sido anticipadas por el presidente Donald Trump por medio de una orden ejecutiva en la que daba luz verde a "todas las multas y sanciones que (el gobierno) esté autorizado por las leyes vigentes a imponer y colectar a extranjeros ilegalmente presentes en Estados Unidos".

Se estima que las multas son de 500 dólares por cada día que el indocumentado permanece en el país luego de la fecha en que se le orden salir del país.