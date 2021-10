Migrantes Haitianos solicitan trabajo en Tampico, Tamaulipas

Tamaulipas.- Algunos de los migrantes procedentes de Haití que han arribado al puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, han comenzado a buscar trabajo en la ciudad norteña. Sus ganas de emplearse han llegado al grado de pedir trabajo en los comercios establecidos.

No obstante, los comerciantes han tenido que denegarles la solicitud, pues han manifestado que no quieren tener problemas con el Instituto Nacional de Migración (INM), pues son concientes de que la estancia de los extranjeros en la república mexicana no es legal.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Ángel Paredes, quien informó que a uno de sus socios que cuenta con un local cerca de la Central Camionera uno de los indocumentados le pidió empleo diciendo que necesitaba dinero.

Paredes señaló que, conforme pasen los días, prevén que más y más migrantes, sobre todo de la isla en el Caribe, empiecen a solicitar a los comerciantes del puerto que los sumen a su planta labora, ello porque se contempla que un buen número de personas en calidad de movilidad consideran quedarse en la ciudad tamaulipeca.

“Definitivamente muchos van a intentar quedarse en la zona a vivir, así que van a buscar las oportunidades de trabajo que les ayude a conseguir recursos", señaló el líder empresarial.

En otras entidades federativas, tales como Nuevo León y San Luis Potosí, los pequeños comercios han decidido dar empleo a los indocumentados aun y cuando no cuentan con papeles para ello.

Cabe recordar que hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló expedirle a 7 migrantes, que han permanecido durante años en México en calidad de refugiados, su Clave Única de Registro de Población (CURP), para que puedan acceder a un empleo asegurado, así como a los servicios de educación y salud.