Nicolás sacó un préstamo para ir a USA, murió en el tráiler de Texas y dejó a dos hijitos endeudados

Santa María El Tablón.- No era un día más en la vida de Nicolás Meletz Guarcax, de 31 años, pues aquel no tan lejano 16 de mayo de 2022 dejó atrás a su esposa y dos hijos pequeños para emprender el camino como ilegal hacia Estados Unidos.

La situación económica de su familia no era buena en el barrio Santa María de la aldea El Tablón, Sololá, en Guatemala, por ello, decidió solicitar un préstamo para poder pagarle a un 'coyote' o 'pollero' que le ayudaría cruzar a frontera entre México y USA.

Nicolás se despidió de su familia con la promesa de trabajar duro y producir dólares estadounidenses con los cuales les daría una mejor calidad de vida, lamentablemente murió asfixiado dentro de la caja de un tráiler cerca de San Antonio, Texas.

Su muerte no es la historia de un migrante más que no logra llegar ilegalmente al llamado por algunos "país de las oportunidades", es la de un padre de familia que no logró ayudar a su familia e incluso les dejó con una deuda por pagar.

Sus hijos, de 6 y 9 años, no logran entender por completo lo sucedido y cuestionan constantemente a su madre qué harán desde ahora, todo esto, según información de Prensa Libre.

Te recomendamos leer:

Nicolás Meletz Guarcax solía ser el sustento de la casa, por ello, el panorama para sus familiares por ahora parece ser gris. La esposa del joven no sabe qué hacer con dos niños y una enorme deuda.