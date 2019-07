Niega INAMI que se violenten los derechos humanos de migrantes

Ciudad de México.-El Instituto Nacional de Migración (INAMI) negó que se violenten los derechos humanos de los migrantes a su paso por Mexico, y rechazó que las personas extranjeras en los albergues sean hostigados y amenazados, y señaló que la muerte de una niña guatemalteca en la estación Las Agujas en l Ciudad de México está en proceso de investigación.

Al dar respuesta a recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refirió a los casos señalados por este organismo autónomo y precisó que la institución se apega a los tratados internacionales y al respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras que ingresan al país, sin hacer distinción por su situación migratoria.

Intervención en albergues

En referencia con la información que denuncia hostigamiento y amenazas a personas migrantes que se encontraban en los albergues de los estados de Sonora y Coahuila, se aclara que personal adscrito a esta dependencia no intervino en estas conductas, debido a que la presencia de personal de seguridad se derivó de denuncias ciudadanas realizadas por la misma comunidad.

Asimismo, se destaca que las Oficinas de Representación del INM están siendo notificadas, a través de oficios, para reiterarles que todo personal del Instituto debe actuar privilegiando la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes.

Es importante subrayar que en ninguna acción implementada por esta dependencia se ha acreditado violación a los derechos humanos de personas extranjeras, por tanto, todo queda en presunción.

Cabe destacar que el artículo 17 de la Ley de Migración estipula que “solo las autoridades migratorias podrán retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que éstas resuelvan lo conducente”.

Informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

El 17 de octubre de 2018, el Instituto recibió un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el que se solicitaba la atención de esta dependencia en nueve puntos para prevenir posibles actos de tortura contra personas migrantes albergadas en la Estación Migratoria “Las Agujas”.

En este sentido, el mecanismo emitió un informe de seguimiento el pasado 2 de julio al que el INM atiende los siguientes puntos:

Todo el personal activo del Instituto Nacional de Migración está en proceso de capacitación con base en el Protocolo de Estambul, para evitar la tortura y otros tratos degradantes a personas en contexto de migración.

Las instalaciones de la Estación Migratoria mantienen un protocolo de limpieza permanente que incluye la fumigación de todas sus áreas de manera constante.

Se instruyó la remodelación integral, a partir de la segunda quincena de junio, de las instalaciones y todos los espacios que atienden a personas extranjeras en dicha estación.

El INM no cuenta con recomendaciones pendientes de cumplimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Ciudad de México

Al día de hoy, el INM en la Ciudad de México no cuenta con recomendaciones pendientes emitidas por la CNDH; la última de la que se tiene registro fue la 68/2016, la cual se concluyó el 31 de octubre de 2018.

En esta última, el Instituto obtuvo “pruebas de cumplimiento total avaladas por la CNDH, quien dio por concluido el seguimiento de la recomendación”.

Fallecimiento de niña de Guatemala en custodia del INM

En cuanto al caso que se reportó el 15 de mayo del presente año, sobre la muerte de una niña de nacionalidad guatemalteca que estaba bajo custodia del INM, en la Estación Migratoria “Las Agujas”, se informa que está en etapa de investigación por las autoridades competentes.

El Instituto no incumple orden judicial

Organizaciones no gubernamentales informaron que promovieron un juicio de amparo para solicitar que los menores de edad no permanezcan en la Estación Migratoria “Las Agujas”, del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento, la autoridad judicial federal no se ha pronunciado en este sentido, por lo que esta dependencia no ha incumplido ninguna orden de esa autoridad.