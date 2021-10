¡No es broma! Haitianos pagan más de 20 mil pesos para casarse con mexicanas

México.- De acuerdo con datos obtenidos en las oficinas del Registro Civil de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato del primer día del mes de septiembre a lo que va del mes se han registrado 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos, cifra más alta desde el año 2000.

Los haitianos pagan más de 20 mil pesos para casarse con mujeres mexicanas y este acuerdo cada vez aumenta más, pues al contraer matrimonio reciben un documento que regulariza su estancia en el país y así llegar a la frontera norte con la esperanza de cumplir el "sueño americano".

Una mujer de nombre Luisa viajó desde la Ciudad de México a Tapachula, Chiapas para casarse con Leroi, un hombre haitiano, esto sucedió el mes pasado y ella recibió 25 mil pesos más los gastos de traslado.

La mexicana dijo estar consciente de la situación e incluso aseguró no sentirse atraída por quien será su nuevo esposo. "A lo mejor no está bien, pero si yo le puedo ayudar y él a mí, no le veo lo malo", afirmó la mexicana.

De acuerdo con el especialista en el tema migratorio, Javier Urbano, explicó que estos contratos no obligan al cónyuge a cumplir con ningún tipo de relación sexual y mucho menos a un "felices por siempre" pues con el matrimonio va también un acuerdo para que el divorcio ocurra formalmente al transcurrir 12 meses de casados.

Cabe mencionar que el aumento de los matrimonios por conveniencia coincide con el anunico del gobierno estadounidense de Joe Biden, el 18 de septiembre, de aplicar la política de deportación masiva de migrantes procedentes de Haití que lograran entrar a Estados Unidos desde México.

La Ley de Migración vigente en su árticulo 9, los oficiales del Registro Civil no pueden negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autoridad de los actos del estado civil, ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.