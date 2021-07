"No estoy sola en esta lucha": Indocumentada se reúne con Kamala Harris para evaluar futuro de migrantes

Estados Unidos.- Una mujer mexicana, llamada Diana Bautista, se reunió este jueves con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y una decena de inmigrantes y activista para evaluar el futuro de los 11 millones de indocumentados que buscan la legalización.

Diana Bautista, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), es parte del grupo de "soñadores" y activistas que se reunieron con Kamala Harris a casi una semana que un juez de Texas ordenara suspender el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para nuevos solicitantes.

La joven mujer de tan solo 18 años se dijo afectada por la orden al ser una nueva solicitante a la que no le fue aprobada la petición antes de la prohibición, expuso a EFE, manifestando a su vez en la reunión a la que asistió de manera virtual que en sus esfuerzos por lograr la legalización no está sola.

Por su parte, al vicepresidenta estadounidense dijo a los presentes en la reunión vía remota que Estados Unidos "es la casa" de los soñadores y que "no están solos".

"Para mí fue muy importante el apoyo de la vicepresidenta pero también ver que todos en la reunión estábamos hablando no solo por los soñadores sino por todos los grupos, todos los once millones", declaró Bautista.

En su participación desde Los Ángeles, la indocumentada mexicana describió cómo su familia ha estado viviendo en los Estados Unidos por 17 años y que el mayor anhelo de la familia es que ella logre ampararse con DACA.

Harris escuchó cómo los sueños de Bautista de convertirse en abogada se han detenido como los de muchos inmigrantes, por lo que la joven instó a la Harris a pedir al Congreso buscar una solución. "Tienes razón, debe hacerse y debe hacerse ahora", contestó la mandataria.

Para la joven mexicana, la necesidad de la legalización debe traspasar la frontera de los "soñadores", una opinión, que, según ella, la Casa Blanca comparte.

Resalta que, al igual que activistas y la comunidad inmigrante, Harris admite que el camino va a ser muy difícil, y que el mayor problema es que hay grupos de oposición que "sencillamente nunca han estado en los zapatos de la comunidad indocumentada".

"No entienden lo que hemos vivido. Pero eso es precisamente el reto, y si todos nos unimos podemos lograr un cambio y una reforma para los once millones", insiste Bautista, que no quiere dejar en el camino de la legalización a sus padres, sus compañeros de clase y las decenas de miembros de su comunidad.

Al preguntársele si está más esperanzada con la aprobación de una reforma migratoria tras la charla con la vicepresidenta, Bautista asegura que sus esperanzas están basadas en la "lucha conjunta".

Añade que agradece el trabajo de la Casa Blanca pero que no dejarán de presionar hasta conseguir una reforma migratoria inclusiva.

"No podemos solo sentarnos y esperar que nos den algo. Es momento de actuar, de poner la cara, de seguir presionando. Algo que deberíamos hacer todos, todos", insiste.

En la reunión de este jueves con Harris también participaron los inmigrantes amparados por DACA Susie Lujano, de 28 años y residente de Houston, Texas; Gloria Elizabeth Blanco, de 32 años y residente de Nueva Jersey; Greisa Martinez Rosas, residente de Washington DC, y Gustavo Cohetzaltitla, de 22 años, que también es un trabajador agrícola.

