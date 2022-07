"No quería que se fuera, ahora ya nunca lo veré", viuda LLORA por esposo muerto en tráiler de Texas

México.- El pasado lunes 27 de junio del año en curso fue hallado un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en cuya caja se encontraban casi 50 migrantes muertos y algunos más que aún estaban con vida.

Al paso de las horas, la cifra de indocumentados que perdieron la vida al ser abandonados en la nada sin alimento ni agua y encerrados subió a 53, de acuerdo a lo informado por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre los 53 migrantes que perecieron se encontraba el esposo de Luz Estrella, quien habita en el estado de Oaxaca, la cual dio a conocer que ella se oponía a que su conyugue cruzara la frontera hacia Estados Unidos, pese a que él le aseguró que únicamente estaría ausente 2 años.

“Se fue porque quería lo mejor para nosotros, yo no quería que se fuera y antes de partir me dijo: solo serán dos años. Que iba a regresar para volver a estar juntos, contesté que serían dos años que se me harían eternos y ahora ya no lo volveré a ver con vida”, relató en medio de las lágrimas Luz Estrella.

Las identidades de los hermanos Mariano y Bigaí Santiago Hipólito, originarios de San Felipe Usila, Oaxaca, fueron investigadas y confirmadas por la misma familia de los occisos mediante otro de los hermanos que vive en la frontera de la república mexicana.

Un día después de la tragedia, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), costearían los gastos funerarios y de repatriación de los migrantes mexicanos que murieron en el hecho.

"En coordinación con la @SRE_mx, el @INAMI_mx cubrirá los gastos funerarios y para la repatriación de los cuerpos de las personas mexicanas que fallecieron al interior de una caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos", informó el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su cuenta oficial de Twitter.

Mientras que Mariano, el esposo de Luz Estrella Cuevas, perdió la vida asfixiado en el tráiler, Bigaí se encuentra grave de salud en un centro hospitalario en San Antonio, Texas, a donde lo trasladaron tras sacarlo de la unidad pesada.

La mujer dio a conocer que fue el pasado miércoles 29 de junio cuando se enteró del fallecimiento de su esposo, la cual fue confirmada la mañana del jueves 30. El hombre dejó desamparados a su conyugue y a dos hijos, de 2 y 3 años de edad.

En tanto, María Antonia Tomás Morales, esposa de Bigaí Santiago Hipólito, señaló que le informaron que su pareja se encuentra grave en un hospital de San Antonio, por lo que slo espera a que este se recupere para volver a encontrase con él.

Ambas mujeres mencionaron que la última vez que se comunicaron con los hermanos fue el pasado sábado 25 de junio, y desde ese día ya no supieron nada de los dos, sino hasta el lunes cuando fue noticia nacional el hallazgo del tráiler abandonado con migrantes muertos al interior.

Esa misma jornada un cuñado de ellas, el cual habita en Ciudad Juárez, Chihuahua, se comunicó con ellas, al tiempo que se encargó de contactar con el Consulado mexicano en San Antonio, dependencia que refirió que dentro de las pertenencias encontradas en el vehículo estaban las de los dos hermanos. No obstante, no fue sino días más tarde que, al proporcionar señas particulares, se confirmó que entre los muertos se encontraba Mariano, mientras que Bigaí había sido llevado a un nosocomio.

Te recomendamos leer:

Ahora, las dos mujeres piden ayuda a las autoridades municipales, estatales y federales para repatriar el cadáver de Mariano y poder ir por Bigaí, aunque hasta el momento no lo han conseguido, por lo que han procedido a solicitar el apoyo de la ciudadanía, ya que pese a que el gobierno aseguró que pagaría el total de los gastos, no tienen la seguridad de que así sea.