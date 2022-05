"Pasé hambre, dormí con animales"; El duro camino de Calixto, un migrante muerto en el Río Bravo

México.- Calixto Rojas era un locutor de Nicaragua, pero decidió irse de manera ilegal a Estados Unidos por varias amenazas que había tenido, lamentablemente murió ahogado en el Río Bravo, antes de que esto pasara logró escribirle una carta a su familia donde narraba todo lo que le había pasado.

Durante un largo viaje, Calixto de 53 años de edad, pasó hambre, sed, durmió con animales, vivió todo un calvario hasta morir en el Río Bravo cuando intentaba cruzar a Estados Unidos.

En una carta que mandó a sus familiares, Calixto explicó los motivos que lo orillaron salir de su país e irse a Estados Unidos: él quería proteger a su familia de las amenazas que le habían hecho.

"Un día me dirigía a mi casa luego de venir de uno de los tranques y me amenazaron de muerte que si seguía así me iban a desaparecer a mí y a mi familia. Tuve que tomar la dura decisión de dejar a mi familia para resguardar sus vidas, ya que cuando pasaba una marcha sandinista compuesta por trabajadores de la alcaldía, se abalanzaron sobre mi casa tirando piedras hacia el techo, fue en ese momento que en consenso con mi esposa tengo que salir de mi casa y por ende del país"-

Calixto soñaba con llegar a Estados Unidos, cuando llegó a Guatemala ya no tenía dinero, estaba perdido y desorientado, no tenía donde comer ni donde dormir.

"Mi sueño era llegar a los Estados Unidos por lo que decidí seguir avanzando por El Salvador, Guatemala y llegando a Belice totalmente desorientado y perdido. Aquí es donde empezó mi sufrimiento. Ya sin dinero empiezo a pasar hambre, un tiempo de comida, sin dinero, ni techo donde dormir. Llegué a dormir dónde dejan las carretas de los animales con tal de estar bajo techo, y a veces, quizás sólo comía pan y avena, bananos y cosas que eran baratas y me podían mantener sin hambre".

Un día su suerte cambió, cuando fue a un mercadito a buscar trabajo pero nadie lo contrataba pero en una ocasión se encontró con el dueño de una radio al cual le dijo que él "era locutor de radio que había trabajado en programas musicales, noticieros y más".

El hombre de la radio le dijo que fuera a su casa al día siguiente y le dio la oportunidad de quedarse en su radio por un salario de 12 dólares al día.

Trabajó por un tiempo hasta que decidió continuar con su sueño de ir a Estados Unidos, por lo que partió a México, llegando a Chetumal, Quintana Roo.

Fue el 01 de mayo cuando Calixto avisó a sus familiares que se encontraba en Piedras Negras, Coahuila, y que cruzaría a Estados Unidos, sin embargo ya no supieron nada de él hasta que les dieron la trágica noticia.

"Mañana a las 8 de la mañana estoy tratando de pasar el río", comentó Calixto.

El locutor finalizó su carta con la siguiente frase "Que Dios siga iluminando el camino de todos los que luchamos y lo dejamos todo por ver una Nicaragua sin dictadura y emigrar sin rumbo solo por salvar nuestras vidas para un día ver derrotados a los dictadores.