Problemática migratoria en la frontera mexicana con EUA requiere solución humanitaria

Sinaloa.- Cerca de dos mil personas acampan actualmente en el puerto de entrada a Estados Unidos —en San Ysidro-Pedwest, Tijuana.

Muchos centroamericanos llegan al lugar huyendo de situaciones adversas agudizadas por la pandemia, desastres naturales, violencia, pobreza, algunos ya a más de dos años continúan a la espera de propuestas de asilo que se aplazan indefinidamente, mientras tanto viven en tiendas de campañas bajo escasas condiciones humanitarias.

Estos datos fueron expuestos durante la charla de la conferencia titulada “Buscadores de asilo en la frontera (Assylum sekkers at the border)”, propiciada por la Universidad de San Diego California, donde el doctor Everard Meade, profesor de práctica en Kroc School of Peace Studies, de dicha universidad comentó en entrevista para Debate sobre las necesidades más urgentes de los migrantes en este momento.

Migrantes esperan resoluciones

El cierre de la frontera —debido a la pandemia— agudizó la crisis migratoria en la frontera con California, explicó el doctor Everard Meade. Por lo que muchas personas se quedaron en la frontera de México, pero también en los campamentos del lado de Estados Unidos.

“En los últimos meses sí tenemos un aumento tremendo de personas, pero es muy complicado porque ellos no llegaron ‘ayer’, han estado esperando por un año o dos años un poco más en México” para lograr entrar a Estados Unidos, describió Meade. Esto debido a que la situación en los países de origen ha empeorado muchísimo, son personas que salen de sus países buscando sobrevivir, ellos no quieren migrar, pero lo realizan por una necesidad humana, y al día de hoy quienes piden asilo han realizado una lista que solicitan se respete para que se les otorgue el asilo. “Quieren que alguien reconozca su posición en la línea aunque esta sea informal”, comentó.

La situación es precaria

Además de esta necesidad de reconocimiento, los migrantes tienen muchas necesidades humanitarias, Everard describe la situación como compleja, pues viven en tiendas de campaña con poco acceso a agua potable y servicios sanitarios; sus comidas dependen totalmente de acciones de voluntarios, que han improvisado una cocina gracias a donaciones.

Además, durante la pandemia han carecido de aditamentos de protección personal, y, por su puesto, tampoco tienen acceso a pruebas de detección de Covid-19.

Los campamentos están al aire libre, carecen de seguridad y de vigilancia policial, de tal manera que son blanco fácil de defraudadores y delincuentes que circulan con impunidad.

Para Meade no hay una historia que anteceda a la situación actual. “No teníamos una historia de miles de familias viviendo así, pero se ha normalizado un poco, están más desesperados, pero también más vulnerables”, expresó. La situación requiere de soluciones prontas y de la colaboración multinacional.

Hay familias completas

En años anteriores, aproximadamente hace dos años, con la caravana de seis mil personas que llegó a Tijuana, al realizar las visitas regulares se daba cuenta que había seguridad de protección civil de parte del Gobierno mexicano, además se habían realizado identificaciones para permitir la entrada solo a personas autorizadas, impidiendo así la entrada de abogados falsos, grupos de la prensa y religiosos.

Había, por su puesto, proveedores de servicios de comedor y sanitarios, agua potable, ahora no, pues el municipio solo aporta sanitarios portátiles, el resto de necesidades se cubren o intentan cubrir por los voluntarios. Otra diferencia radica en el cambio de poblaciones actuales, pues en la historia de la frontera la gran mayoría de los migrantes han sido hombres solteros, sin embargo, ahora el fenómeno es distinto, ya que se presentan familias completas y hombres y mujeres con niños.

Urge se integren los gobiernos

Los rechazos en la frontera son crecientes y lo que se necesita ahora son respuestas humanitarias, comentó Everard, pues no se trata solamente de solucionar el otorgar el asilo político, en cuya lista abundan más de 70 mil personas, lo cual significaría una espera de más de cinco años, aun para los mejores casos.

“El primer efecto es esperar y algunos no tienen buenos casos, o casos de calidad, y por otro lado quienes tienen casos de altísima calidad tienen que esperar muchísimo tiempo para hacer su caso válido y regularizar su estatus migratorio”, entonces este retraso es un gran problema que se ha agudizado con la pandemia, y si bien existen voluntarios y asociaciones civiles que han respondido al llamado de auxilio, este sería solamente una medida provisional que no tendría contención a largo plazo, es decir, es insostenible para tratar la problemática, por lo que para Everard es más que necesario que sean los gobiernos los que actúen y den soluciones plausibles.