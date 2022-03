La entrevista de visa americana puede ser un momento muy tenso para cualquier solicitante solo por el hecho de no saber qué esperar, por lo que en esta ocasión te decimos qué documentos llevar y qué hacer durante mi entrevista de visa americana, así como todo lo que tienes que saber para que nada te tome por sorpresa.

Seguramente has esperado mucho tiempo para poder tener tu visa americana y realizar un viaje a Estados Unidos, por lo que debes tomar tus precauciones y estar preparado para todo lo que sucederá, recuerda que tus respuestas serán las que permitan al oficial consular aprobar o negar tu visa.

¿Qué debo llevar a la entrevista de visa americana?

Es necesario llevar unos pocos documentos de forma obligatoria para confirmar tu identidad al arribar a la sección consular, por lo que la Embajada de Estados Unidos en México, informa que debes llevar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Aunque también se recomienda llevar impresa la confirmación de tu cita junto a las instrucciones, así como el comprobante de recibo de pago de la solicitud de visa para evitar contratiempos.

Hay ocasiones en las que el oficial consular necesitará la revisión de documentos adicionales para confirmar los datos que has ingresado en el formulario DS-160, por lo que lleva documentos que puedan comprobar que regresarás a México, así como que verifiquen que cuentas con los recursos económicos que sustenten tus gastos o que demuestren que tienes un empleo estable o estudias.

¿Qué está prohibido en la Embajada de Estados Unidos?

Hay una serie de objetos que se encuentran prohibidos en la Embajada de Estados Unidos, así como sus secciones consulares por lo que debes asegurarte de no llevarlos el día de tu entrevista.

No puedes acceder a las instalaciones con celulares, computadoras, cámaras o equipos de vídeo, dispositivos multimedia y electrónicos, por lo que será mejor que los dejes en casa y evites una llamada de atención en la zona de seguridad.

Tampoco puedes ingresar si llevas alimentos y bebidas, así como encendedores, cerillos, linternas, carteras o bolsos de un tamaño mayor a 46cm x 46cm, cuchillos o cualquier artículo que pueda usarse como un arma; líquidos, geles, aerosoles, lociones o polvos.

¿Qué te preguntan en la entrevista para la visa americana?

Las preguntas más frecuentes son con base en tus propósitos en Estados Unidos y algunos datos económicos para saber cómo financiarás el viaje, así como qué cosas en tu país de origen impedirían que te quedaras a vivir en el país americano.

Estas son algunas de las preguntas:

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Con quién viaja?

¿Dónde se hospedará?

¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

En cada pregunta debe responderse con la verdad y únicamente lo que se pregunta, nunca digas algo fuera de tu formulario DS-160 y procura no extenderte en tu respuesta o puedes confundirte y decir algo que sea mal percibido.

¿Qué no debes decir en tu entrevista para obtener una visa americana?

Una de las prioridades es no decir mentiras o llevar documentación falsa para obtener la visa “es considerado como un fraude y puede traer como consecuencia que se considere como inelegible para una visa por el resto de su vida”, por lo que lo más importante es que conteste con la verdad y considerar que sus propósitos en Estados Unidos sean acorde a las funciones de la vista de turista.

“No debe gritar, insultar, hacer malos comentarios, quejarse” escribe el bufete de abogados, Beltran Brito Casamayor LLP en su página web, además recomiendan ser respetuosos, aun cuando se considere que el oficial consular está siendo estricto o incluso, niegue la visa. Estos comportamientos pueden registrarse en el expediente del solicitante y afectar que en el futuro tramite su visa.

Otros consejos que se han encontrado en redes sociales es no decir que está desempleado, ya que es necesario demostrarle al cónsul americano que tienes obligaciones laborales que te obligan a volver a tu país de origen, aun cuando puedas pagar los gastos si no aseguras que regresarás a México, no se aprobará tu visa.

¿Cómo vestirse para la entrevista en la embajada por la visa americana?

Debes vestir algo que se encuentre en un término medio entre la informalidad y la elegancia, en el que puedas sentirte cómodo y refleje tu personalidad.

Recuerda que debes mostrar una buena higiene, por lo que debes llevar un buen corte de cabello y una barba limpia y arreglada, si eres mujer usa un maquillaje natural y nada llamativo.

En cuanto a la vestimenta de los hombres, se recomienda usar traje, aunque de no sentirse cómodo puede llevar pantalones oscuros y un blazer con camisa a botones, además de zapatos que combinen con la ropa. Si lo tuyo no son las camisas, te puedes inclinar por una playera tipo polo de un solo color, lo mismo con los zapatos, pueden ser tenis pero limpios y de color neutro.

Las mujeres tienen más opciones a la hora de vestirse siempre y cuando su elección demuestre elegancia y seriedad, puede utilizar un pantalón oscuro, una blusa formal y un blazer, aunque si prefieres los vestidos, puedes elegir uno que no sea demasiado corto ni ajustado.