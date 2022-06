 "Queremos que nos atienda el Gobernador": Reportan secuestro de migrantes en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Dos autobuses que salieron el domingo de Saltillo con unos 80 migrantes, mujeres y niños incluidos, habrían sido secuestrados por un grupo delictivo cerca de la frontera norte de Coahuila.



De acuerdo con los migrantes, que están estacionados desde el sábado en Saltillo, tienen audios donde sus compañeros les dicen que los autobuses fueron secuestrados y después de ello han perdido la comunicación con ellos.



Apostados afuera del Palacio de Gobierno de Coahuila, un grupo de unos 60 migrantes exigen ver al Gobernador Miguel Ángel Riquelme para pedirle el rescate de los migrantes, libre tránsito hacia la frontera y protección policial para los otros que están aún en Saltillo.



Amber Carpenter, migrante venezolana que tiene varios años de vivir en Saltillo, habló a nombre del grupo.



"Queremos que nos atienda el Gobernador, si no no nos vamos a quitar", dijo.



"Queremos que los migrantes tengan protección, ya que de la central camionera de Saltillo salieron siete camiones y están secuestrados dos camiones, tenemos pruebas y evidencias, queremos protección para los migrantes, ya que tenemos mujeres y niños".



Carpenter dijo que cuentan con evidencia del secuestro, la cual buscan compartir con el Gobernador.



"Se fueron desde antier, ayer fue la última vez que se comunicaron, mandaron un audio donde confirman que está secuestrado el camión y ya nadie sabe más de esos camiones, van mujeres y niños. En esos, dos camiones van 80 migrantes".



"Dijeron que estaban en la carretera 57, ya casi llegando a Acuña. Ya nadie sabe nada de ellos, están apagados los teléfonos y están incomunicados".



La vocera de los migrantes asegura que no es el primer caso de migrantes secuestrados en el norte de Coahuila en días recientes, pero son casos que se mantienen ocultos.



"Además, no nomás son ellos, los 80, son bastantes y nadie alza la voz por ellos, es inhumano", reclamó.



En el Palacio de Gobierno salieron a atender a los migrantes, les ofrecieron darles bebidas y alimentos.

También les dijeron que era probable que el Gobernador Miguel Ángel Riquelme los atendiera.