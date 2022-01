La garita de Agua Prieta cuenta con una apertura de 24 horas, por lo que cuenta con tránsito durante todo el día sin embargo hay momentos en donde las filas suelen aumentar, debido a esto es necesario siempre contar los requisitos para cruzar por Agua Prieta, Sonora hacia Estados Unidos y no sufrir inconvenientes.

Los documentos solicitados son determinados por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por lo que es necesario asegurarse de contar con todos y evitar algún momento incómodo a la hora del cruce o que retrase tu viaje.

A pesar de que los requisitos regulares se mantienen, ahora es necesario presentar un certificado de vacunación debido a la pandemia del Covid-19, el cual debe contar con el esquema completo de dosis dependiendo de biológico que se haya administrado, además deben haber pasado al menos 14 días para que sea aceptable, ya que es el tiempo que tarda la vacuna en actuar.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos no acepta todas las vacunas que se han aplicado, ya que se rige según las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que solo podrás ingresar al país americano si tu certificado avala que recibiste las dosis de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm; mientras que Sputnik V, CanSino, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus aún no son aceptadas.

El segundo documento es el pasaporte vigente, este funge como tu identificación oficial y te verifica como ciudadano mexicano; también debes presentar tu visa americana vigente, olvida el mito de que es necesario que tenga más de seis meses para expirar.

Recuerda que puedes entrar a Estados Unidos siempre que tu visa se encuentra vigente, aunque tendrás que regresar a tu país de origen antes de que termine de vencerse, porque de no ser el caso, entrarías en un estado irregular y podrías enfrentar problemas con las autoridades migrantes.

En el caso del cuarto y último documento, se trata del permiso I-94, el cual debe ser solicitado por toda persona que cruce a Estados Unidos y tenga la intención de internarse en el país más allá de la ciudad fronteriza en la que cruzó.

Para poder acceder a este permiso es necesario solicitarlo a través de la aplicación móvil CBP, tiene un costo de seis dólares, es decir alrededor de 120 pesos mexicanos, los cuales se pueden pagar antes de llegar al cruce y así agilizar el trámite.