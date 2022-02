En el estado de Coahuila hay dos cruces fronterizos que permiten pasar a Estados Unidos, uno de ellos es Ciudad Acuña, esta garita se encuentra abierta las 24 horas del día por lo que es posible cruzar hacia ambos países a cualquier hora.

Los requisitos para cruzar por Ciudad Acuña, Coahuila a ciudad Del Río, Texas son dispuestos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como a todas las garitas por lo que es necesario tener los cuatro documentos a la mano en el momento cruzar y así evitar retrasos en la línea.

Como es normal a la hora de cruzar de México a Estados Unidos es necesario presentar el pasaporte mexicano, así como la visa americana vigente, es decir que no haya pasado el tiempo de expiración. Recuerda que no es necesario que tenga más de seis meses de vigencia, mientras aún no se venza es posible cruzar la frontera.

En la mayor parte de los casos es necesario tramitar el permiso I-94 el cual se solicita siempre que el viajero vaya a permanecer más de una semana en territorio estadounidense o bien, si en tu viaje pasarás la ciudad fronteriza a la que llegaste.

Para solicitarlo es necesario tramitarlo a través de la aplicación de CBP y pagar de forma previa a la llegada a la frontera, tiene un costo de seis dólares, es decir alrededor de 120 pesos mexicanos.

“Una vez que se completan los pasos en la aplicación móvil, el último de ellos sería cruzar la frontera y el oficial de CBP que completa la I-94 (que ya fue iniciada y pagada en la app o en línea) puede terminar el proceso”, dijo una portavoz de CBP.

Además, será necesario presentar tu comprobante de vacunación Covid-19, el cual debe tener el esquema del biológico completo y debe haber sido expedido por el Gobierno de México.

Cabe recordar, Estados Unidos solo acepta los biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm; mientras que Sputnik V, CanSino, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus aún no son aceptadas para el ingreso.