Requisitos para cruzar por Ciudad Juárez, Chihuahua

Chihuahua.- Si estás planeando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, Chihuahua, te explicamos cuáles son los requisitos para hacerlo en cualquiera de las cuatro garitas ubicadas en el municipio fronterizo.

Para cruzar a USA por Ciudad Juárez es esencial contar con toda tu documentación personal y vehicular en orden. Sigue los consejos de migración que te compartimos para que no tengas ningún contratiempo en el cruce.

El pasaporte y visa vigentes son documentos sin los cuales no puedes viajar a Estados Unidos, así que procura llevarlos contigo y asegurarte de que no estén vencidos. Recuerda que tu visa no debe tener más de seis meses de vigencia para poder ingresar al país vecino.

Leer más: Requisitos para cruzar por San Luis Río Colorado, Sonora

Debido a la pandemia de Covid-19, las autoridades estadounidenses ahora exigen presentar un certificado de vacunación con el esquema completo, el cual puede presentarse en formato impreso o digital y debe ser emitido por el gobierno de México.

La vacuna contra Covid-19 que hayas recibido debe encontrarse aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de USA (CDC, en inglés), que incluyen las vacunas autorizadas por la FDA y la OMS. De momento las que se aceptan son las siguientes:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca-Oxford

Johnson & Johnson

Sinovac

Covaxin

Covishield

Covavax/Novavax

Sinopharm/BIBP

El certificado de vacunación se solicita a los viajeros de forma aleatoria, por lo que hay que tenerlo siempre a la mano. Además, es obligatorio hacer una declaración verbal confirmando contar con el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

Si cruzas la frontera de USA en vehículo, debes contar con tu licencia de conducir mexicana, tarjeta de circulación y documentos vehiculares en orden, en caso de que sean requeridos por las autoridades.

Otro documento que necesitas si cruzas por Juárez o cualquier otra ciudad, en caso de que planees estar en USA por más de una semana o viajar más allá de la ciudad fronteriza, es el permiso I-94, que tiene un costo de 6 dólares (unos 120 pesos mexicanos) y se solicita a través de la aplicación móvil CBP.

Leer más: Requisitos para cruzar por la Garita Mexicali

Puedes tramitar y pagar el permiso I-94 antes de cruzar la frontera, de esta manera te ahorras tiempo. En cualquier caso, el agente del CBP que te asiste es quien concluye el trámite durante el cruce.