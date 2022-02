Requisitos para cruzar por Reynosa, Tamaulipas

Tamaulipas.- ¿Planeas viajar a Estados Unidos? Los requisitos para cruzar la frontera a través de Reynosa, Tamaulipas, son establecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, y se aplican para todos los puentes fronterizos de México. Aquí te explicamos lo que debes saber.

Estos puentes fronterizos unen a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con McAllen, Texas, en Estados Unidos, y para cruzar es necesario contar con toda tu documentación en orden. Sigue estos consejos de migración para que no te falte nada.

El pasaporte mexicano y la visa americana vigentes son documentos que no pueden faltar para ingresar a USA, así que procura llevarlos contigo y asegurarte de que no se encuentren vencidos. Toma en cuenta que tu visa no debe tener más de seis meses de vigencia.

Leer más: Requisitos para cruzar por Nuevo Laredo, Tamaulipas

También debes solicitar el permiso I-94, el cual es necesario en caso de que planees permanecer en Estados Unidos más de una semana o viajar más allá de alguna de sus ciudades fronterizas. Este documento tiene un costo de $6 dólares (unos 120 pesos mexicanos) y puedes solicitarlo a través de la aplicación móvil CBP.

Tramita y paga el permiso I-94 antes de cruzar la frontera, así te ahorrarás tiempo. El agente del CBP que te asiste deberá concouir el trámite durante el cruce.

Otro requisito para cruzar por Reynosa y cualquier otra ciudad fronteriza es presentar tu certificado de vacunación contra Covid-19 con el esquema completo, el cual puedes llevar en formato impreso o digital y debe ser emitido por el gobierno de México.

La vacuna contra Covid-19 que hayas recibido debe estar aprobada por los CDC y la FDA, de Estados Unidos, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las vacunas que se aceptan para cruzar la frontera son las siguientes:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca-Oxford

Johnson & Johnson

Sinovac

Covaxin

Covishield

Covavax/Novavax

Sinopharm/BIBP

El certificado de vacunación se solicita de forma aleatoria a los viajeros, por lo que debes tenerlo siempre a la mano. Además, hay que hacer una declaración verbal obligatoria confirmando que cuentas con el esquema completo de vacunación.

Si cruzas la frontera en auto, procura tener a la mano tu licencia de conducir, tarjeta de circulación y documentos vehiculares en orden, en caso de que las autoridades te los soliciten.

Recuerda que para cruzar de Reynosa a McAllen existen cinco puentes fronterizos, que son los siguientes:

Leer más: GN y Policía Municipal desalojan a cientos de migrantes de campamento El Chaparral en Tijuana

Puente internacional "Benito Juárez" Reynosa-Hidalgo

Puente internacional "Nuevo Amanecer" Reynosa-Pharr

Puente internacional "Anzaldúas" Reynosa-Granjeno-Mission

Puente internacional "Donna" Río Bravo-Donna

Puente internacional "Las Flores" Nuevo Progreso-Progreso