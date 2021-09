Revela Marcelo Ebrard que coyotes cobran hasta 5 mil dólares por llevar migrantes desde Chiapas a Estados Unidos

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que no existen condiciones para que haya una migración segura a través del país, para llegar a Estados Unidos.

Incluso detalló que en Tapachula, Chiapas, sitio donde se está reteniendo a los migrantes que vienen desde Centroamérica, hay coyotes que ofrecen llevar a los indocumentados hasta Estados Unidos por un pago de 5 mil dólares.

No obstante, los migrantes que aceptan estos tratos se arriesgan a ser víctimas de asaltos, secuestros, torturas o abandono en condiciones inhumanas, por parte de los traficantes de personas, conocidos en México como "coyotes" o "polleros".

Previo a dar a conocer cuánto estaban cobrando los coyotes a los migrantes para llevarlo desde Chiapas hasta Estados Unidos, informó de los últimos casos donde grupos conformados por más de 100 migrantes fueron rescatados de condiciones inhumanas en distintas partes de México.

Entre dichos casos se encuentra el ocurrido en Tamaulipas, donde 162 migrantes fueron abandonados en una bodega sin alimentos ni agua por cinco días, así como el 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León, donde se rescataron a 327 migrantes, que permanecían hacinados en condiciones insalubres.

Además, informó sobre el caso donde 9 migrantes estaban siendo torturados y utilizados para mandar videos a los familiares, con el fin de exigir rescate. Estas personas llevaban alrededor de 5 días amarrados cuando finalmente fueron rescatados en Tenosique, Tabasco.

"Tiene que haber otra cosa, lo segundo que mencionaba el señor presidente, que haya un mecanismo regular de migración económica, porque no lo hay, en pocas palabras, pasar a otra etapa, donde la migración no sea un riesgo mortal, como lo que estamos viendo ahorita", declaró Marcelo Ebrard.

"Entonces que les ofrecen a varios de los que llegan a Tapachula, Chiapas, hay una bola de vividores ahí ¿Qué les ofrecen? Pasarlos hasta Estados Unidos ¿Cuánto les cobran? 5 mil dólares ¿A qué se exponen las personas? A lo que estamos viendo", añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

En ese sentido, confirmó que se insistirá de nuevo ante el gobierno de Estados Unidos en comenzar a invertir en proyectos de asistencia y desarrollo social en países de Centroamérica, con el fin de detener la migración, así como de regularla, ya que el gobierno mexicano afirma que USA requiere de fuerza de trabajo.

Finalmente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard no dio a conocer que el tráfico ilegal de personas en México es un delito de nivel federal y que los migrantes no solo se arriesgan a ser detenidos, si no a ser abandonados a su suerte o morir.