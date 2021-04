“Si me hubiera quedado, me hubieran matado a mí también,’ migrante de El Salvador

México- Isabel y su hija Paty, refugiadas en México vivieron la terrible violencia que ejercen las pandillas al norte de Centroamérica, que es cada vez más letal y por ello, un número nunca antes visto de mujeres, niñas, niños e incluso familias enteras está huyendo, para buscar protección en México, ha informado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Asesinaron a mi esposo y me amenazaron. Si me hubiera quedado, me hubieran matado a mí también, dijo Isabel, cuyo nombre es un pseudónimo estipulado por Acnur para protegerla.

Morir por miles de dólares

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, compartió que Isaías, esposo de Isabel, era pescador en un pueblo pequeño en el centro de El Salvador. Su economía no era estable por lo que no fue posible cumplir con la exigencia de una pandilla en dicho país, ya que debía pagarles miles de dólares en veinticuatro horas.

“Nos pidieron dinero que no teníamos”, explicó Isabel. “Dijeron que, si no recibían el dinero, nos matarían a mi esposo, a nuestros dos nenes y a mí”, añadió.

Según narró Isabel a ACNUR, los integrantes de la pandilla le dieron a Isaías hasta las 6:30 p. m. del día siguiente para obtener el dinero. “Le llamaron, y él les dijo que no lo había conseguido. Le dispararon en la calle”, recuerda Isabel.

No confirmes con eso, durante el velorio de Isaías, aparecieron cuatro hombres que Isabel no conocía. Llevaban el rostro cubierto con pasamontañas negros, narró, y clavaron una nota en el ataúd. En la nota, la amenaza siguió para sus hijos si ella no les otorgaba el dinero.

Este motivo llevó a Isabel a abandonar su país. Con la ayuda de sus vecinos, logró la solicitud de pasaportes para ella y para su hija, Paty, pero su otro hijo sigue en El Salvador, con su abuela.

Isabel cruzó la frontera con Guatemala en autobús para llegar al sur de México.

Posteriormente se registró con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cual brinda asistencia y orientación en una bodega adaptada, a unos kilómetros de la frontera sur de México.

Más migración

Aunque el número de llegadas disminuyó en 2020 por la propagación de la Sars-Cov2 en la región, la cantidad de personas que está huyendo del triángulo norte de Centroamérica va en aumento nuevamente.

De acuerdo con la organización de la ONU, en el primer trimestre de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 22 mil 606 solicitudes de asilo; es decir, casi un tercio más de las solicitudes que se recibieron en el mismo periodo el año anterior.

En marzo de 2021 se recibieron 9 mil 076 solicitudes de asilo, el número más alto en un mes.

La mitad de las personas recién llegadas provienen de Honduras. Dos tercios de las personas que han solicitado protección este año en México provienen de Centroamérica, entre ellos con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

Cuba, Haití y Venezuela también son países de origen, pero el número de personas que proviene de ellos es mucho menor. Conforme aumentan las cifras, Kristin Riis Halvorsen, jefa de la oficina de ACNUR en Tapachula, señala que un creciente número de familias está solicitando asilo en México.

En años anteriores, la mayor parte quería atravesar México para solicitar asilo en EE. UU. Ahora, muchas personas (sobre todo, familias) consideran que México es una opción, indicó.

De continuar los índices actuales, México igualará o superará el número máximo de solicitudes de asilo recibidas en 2019. Para dar respuesta al alza en las cifras, ACNUR ha ayudado a aumentar la capacidad de registro y trámite de casos de la COMAR.

Así mismo, ha incrementado el alcance de sus propios programas para ayudar a las personas solicitantes de asilo mientras se evalúan sus solicitudes y para que las personas a quienes ya se les reconoce la condición de refugiado puedan integrarse a las comunidades de acogida.