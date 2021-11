Sigue búsqueda de Omar, que pidió ayuda por WhatsApp perdido en desierto de Chihuahua

Chihuahua.- La autoridades continúan este fin de semana en la búsqueda de Omar Reyes, el joven migrante 19 años perdido en el desierto de Chihuahua el pasado 2 de noviembre, cerca de la frontera con Estados Unidos, desde donde pidió ayuda a través de un audio en WhatsApp.

El grupo Beta de Chihuahua inició la búsqueda de Omar desde el pasado miércoles, en cuanto se supo de su desaparición en el desierto fronterizo, sin embargo, el terreno donde se ubicaron las coordenadas del celular del joven es muy grande y difícil, admitieron.

"Nosotros hemos realizado la búsqueda desde el miércoles, lamentablemente es una zona de terreno muy grande, y sumamente complicada", dijeron los equipos de búsqueda.

Apenas se recibió el mensaje de Omar pidiendo ayuda desde el desierto de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo en la zona, al que luego se sumaron el grupo Beta y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Las coordenadas ubicaban el celular del joven hidalguense a 8 horas de distancia de Ojinaga, en Guadalupe Distrito Bravo, y aunque lograron llegar al punto exacto donde se realizó la llamada, Omar no se encontró.

Mientras tanto, los familiares del joven de 19 años están haciendo esfuerzos por que las autoridades inicien una búsqueda en helicóptero.

Omar Reyes suma más de 10 días perdido en el desierto de Chihuahua. Foto: Especial

Han pasado más de 12 días desde que Omar Reyes López se perdió en el desierto de Chihuahua. Había salido de su pueblo en San Salvador, Hidalgo, a finales de octubre con destino a Estados Unidos, en busca del sueño americano, como tantos otros paisanos.

El 2 de noviembre Omar logró llegar a Ciudad Juárez, donde esperó hasta la noche para cruzar el desierto de Chihuahua junto con su grupo, pero en el camino se encontraron a una patrulla fronteriza, por lo que todos corrieron y se dispersaron.

Al día siguiente algunos de los migrantes habían logrado llegar a USA a salvo, pero no Omar, a quien sus amigos no han podido localizar. Lo último que se supo de él fue a través de un audio de WhatsApp, donde dijo que ya no tenía carga, que estaba bien y muy cansado, sin saber dónde estaba y con comida para unos tres días.

Testimonios afirman que Omar aprovechó ese momento para hablar con su tío, pidiéndole que se comunicara al 911, lo cual hizo. Las autoridades estadounidenses ubicaron sus coordenadas en el desierto de Chihuahua y lo reportaron a México, donde se emprendió la búsqueda sin éxito hasta ahora.