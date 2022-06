Sistema migratorio México-USA actual no funciona, asegura Ken Salazar

México.- Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Lee Salazar, afirmó que el sistema migratorio vigente no está funcionando, razón por la cual se ha producido un desorden en el arribo de indocumentados a la frontera que divide a México y Estados Unidos.

En este sentido, el diplomático adelantó que este será un tema que los presidentes de México y Estados Unidos deberán tratar en la reunión bilateral que sostendrán el próximo mes de julio del año en curso con miras a darle solución a dicha problemática.

“Se declaró que se tenía que tener una nueva etapa de migración. Y es tener un marco legal para la migración para que podamos tener orden, para que los migrantes que llegan a este corredor muy doloroso se puedan proteger que tengan un tratamiento humanitario y que se puedan conectar los deseos de ellos con las esperanzas de buscar un trabajo con los trabajos en los lugares donde se requiere el trabajo”, señaló.

En conferencia de prensa, Salazar hizo hincapié en que resulta difícil abordar en estos tiempos la demanda del flujo migratorio que se ha dado en la frontera compartida debido a que las cifras son históricas.

“Es que tenemos un sistema que no está trabajando, que el sistema que tenemos de migración nunca ha trabajado, es un sistema ahora que se manifiesta en desorden, entonces el presidente Biden y todo su equipo estamos trabajando en ver de qué manera se puede resolver esto", expuso.

En cuanto al tema de los más de 50 migrantes que murieron asfixiados en una caja de un tráiler que fue hallado en San Antonio, Texas, el pasado lunes 27 de junio, el representante diplomático estadounidense sostuvo que este tipo de situaciones no deberían presentarse, por lo que enfatizó que no basta con rezar, sino actuar en consecuencia para evitar que este tipo de eventos se repitan.

“Me tiembla el corazón que 52 personas están muertas porque los traían así estas organizaciones criminales en un tráiler en donde murieron de una manera trágica, eso no debería pasar, no hay gobierno, institución, persona, que de ver esa cosa, y decir, no mas vamos a rezar, es importante si de rezar pero lo que importa es la acción contra estas organizaciones que están fomentando tanto dolor en el corredor doloroso de migración”, remarcó.