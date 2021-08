Surge en McAllen fobia hacia migrantes

Texas.- En los años del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta ciudad, como casi todas las fronterizas con México, se denunció como inútil el muro y la política antimigrante del republicano.

Hoy, sin embargo, una especie de fobia contra los migrantes está brotando entre la población, y ante eso, están pidiendo una mayor atención del Presidente Joe Biden ante la creciente oleada de indocumentados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que durante el año, los campos de detención de migrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se llenaron, pese a que las deportaciones siguen.

Así se recurrió a cuartos de hotel para resguardar a los extranjeros a repatriar, luego se usaron albergues de asociaciones religiosas y finalmente, al saturarse estos sitios, se están usando predios públicos, entre ellos los bajos del Puente Internacional Anzaldúas.

La aparición de extranjeros en zonas residenciales de McAllen ha prendido manifestaciones de residentes y acusaciones calificadas de "racistas" por otros habitantes, en una ciudad orgullosa de su tradición migrante.

El brote de contagios de Covid-19 en los campos de migrantes ha acelerado los cuestionamientos, pese a que las autoridades de salud han señalado que los casos de coronavirus en la región forman parte de una tendencia nacional que no involucra a los indocumentados.

Los migrantes están en condiciones de hacinamiento en los campos, lo que también ha prendido críticas de prácticas inhumanas y ha contribuido a una creciente polarización.

No queremos a los inmigrantes que tengan, que hayan salido positivos (de Covid), en nuestros hoteles, dijo Everardo Villarreal, comisionado del Distrito 5 del Condado de Hidalgo, que incluye McAllen.

"No queremos que anden dentro de nuestras ciudades, que anden caminando en nuestros restaurantes, en nuestros negocios. Muchos de los inmigrantes no saben las reglas de cómo protegerse, o no tienen la habilidad de protegerse y pueden contagiar a nuestros residentes", sostuvo.

Javier Villalobos, nuevo Alcalde de McAllen, pidió apoyo al Juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortez, quien ya declaró la zona como un desastre para solicitar más apoyo estatal y federal.

Eddie Olivares, comisionado del Departamento de Salud de Texas en la región, sostuvo que el problema de los nuevos contagios y hospitalizaciones se deriva de personas que no se vacunan, especialmente jóvenes.

"El problema del Covid no es nada más en el condado, es en todo el Estado y en todo el país", explicó.

"Tenemos 173 hospitalizados con menos de 50 años", precisó, "tenemos bastantes personas en el hospital que son jóvenes, hay 315 hospitalizados, de esos 85 a 90 por ciento no están vacunados".

Leer más: ¡Se consuma la fiesta! Finalizan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tras vacunación 8 de cada 100 enfermos de Covid mueren: López-Gatell

Síguenos en