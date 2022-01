"Tienen un valor sentimental", madre de migrante muerto en Chiapas pide se le devuelvan pertenencias

Chiapas.- Deisy Guadalupe Leyva, madre de Leonardo Sebastián Hernández Leyva, menor de edad que murió junto a decenas de migrantes en el trágico accidente de tráiler la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas pidió a las autoridades mexicanas se le regresen las pertenencias de su hijo, ya que estas tienen un gran "valor sentimental" para ella.

Fue a través de una carta dirigida al Instituto Nacional de Migración y su titular, Francisco Garduño que la madre del joven de 16 años de edad enumero las pertenencias de su hijo para que se le devuelvan ya que estas tienen un gran valor sentimental para ella.

"Por este medio me dirijo a ustedes... para solicitarles su intervención para que me devuelvan las pertenencias de mi hijo que murió el 9 de diciembre en el accidente del tráiler. El único salvadoreño, que iba, Leonardo Sebastián Hernández Leiva, no porque sean de gran valor económico, sino por su valor sentimental que tienen para mí", menciona la madre del joven en una carta publicada en redes sociales.

En la carta la señora, Deisy Guadalupe menciona supo por habitantes de la colonia Refugio que los agentes de migración recogieron las pertenencias de los migrantes, por lo que ahora solicita se le devuelva el celular de su hijo el cual no es costoso, pero ahí tiene muchos recuerdos. Además de zapatos, dos cambios de ropa, un gorro y guantes, así como 100 dólares que el joven traía al momento del accidente.

Leonardo Sebastián Hernández Leyva fue uno de los 56 migrantes que perdieron la vida en el accidente de tráiler y el pasado 7 de enero su cuerpo fue repatriado a su país, y luego fue enterrado por su familia en el panteón de Sana Techla en el departamento de La Libertad.