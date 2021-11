USA y México quedan a deber en materia de estrategia migratoria

México.- El fenómeno migratorio refleja una de las etapas más álgidas de los últimos años. El país mantiene en estaciones migratorias a decenas de personas en Chiapas, otras más sobreviven en caravanas por caminos peligrosos y decenas de miles esperan en la frontera norte de México con Estados Unidos a que este les permita ingresar.

Las estrategias por parte del Gobierno de México han sido insuficientes y, en gran medida, enfocadas a la contención con más participación de elementos de seguridad, como la Guardia Nacional, que por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, coincidieron especialistas entrevistados por Debate.

Pero señalaron que Estados Unidos no se queda atrás y, a pesar de tener una estrategia menos “rapaz” que la de Donald Trump, tampoco ha sido muy clara y de solución para las personas vulnerables.

¿Hay realmente una estrategia?

Alfonso Hernández, doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social, indicó para Debate que este es un momento muy complejo en torno a la situación que guardan las personas migrantes, en situación irregular o que están en procedimiento para ser reconocidas como refugiadas. Según consideró, la respuesta institucional, a todas luces, ha sido insuficiente y poco clara en su estrategia.

“En pocos meses hemos visto operativos por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional que han pasado de ser sumamente hostiles, violentos y agresivos, a prácticamente escasos en el contexto de la ultima caravana de principios de noviembre”, expuso. De manera simultánea, consideró que el tema de asilo y de las capacidades institucionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados están rebasadas frente al incremento tan considerable de solicitudes.

De enero a septiembre, en su último reporte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indicó que 90 mil 314 personas han realizado solicitudes de asilo. Esa cifra es más del doble que en todo el 2020, cuando 41 mil 059 realizaron ese trámite. Las principales nacionalidades que buscan este apoyo son de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.

“El Gobierno mexicano, parece ser que está forzando a que las personas que quieran obtener una instancia regular en el país hagan que la única vía sea solicitar el reconocimiento como refugiados, y eso está poniendo en aprietos a estas instancias, como la Comar”, destacó el especialista.

Alfonso Hernández añadió que, lamentablemente, las protecciones de niños, niñas y adolescentes, que operan a través de procuradurías estatales, en colaboración con el sistema DIF, también han tenido una respuesta poco visible. “Lo que estamos viendo es que los perfiles de las personas que se están movilizando son, en gran parte, grupos familiares donde vienen niños, niñas y adolescentes, creo que el escenario es muy complejo”, sostuvo.

Rechazo

El coordinador del Doctorado en Estudios de Migración en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Alfonso Hernández, mencionó que la situación se redondea por dos cosas. La primera, comentó que se trata de la situación en el contexto de origen de los migrantes, que no cambia como las condiciones de expulsión, la inoperancia de los Gobiernos, la inestabilidad, la pandemia, y, la segunda, es Estados Unidos y sus ya históricas políticas de rechazo a la población inmigrante con sus ciertos matices.

Al respecto, indicó que con el presidente Joe Biden no se tienen las políticas abiertamente hostiles como las que tenía el presidente Donald Trump, pero tampoco se han visto cambios reales que beneficien a las miles y miles de personas que están esperando ser recibidas por ese país.

Luego de la cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 19 de noviembre el paquete de reforma migratoria propuesto por Biden, aunque mucho más reducido de lo que se buscaba inicialmente.

La iniciativa de ley aún deberá sortear el voto del Senado. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, analizó que el fenómeno migratorio en México tiene que verse desde la perspectiva de un Gobierno que tiene una política de contención migratoria. Explicó que cuando el Gobierno tiene una política de contención, implementa todo tipo de tácticas para disuadir, deportar, expulsar, cansar, lastimar o rechazar a las personas que no quiere que estén en su país.

Contención migratoria

Detalló que la ley en México dice que los tiene que proteger, pero el Gobierno políticamente no los quiere proteger y lo que hace es dar muy pocos recursos a las instancias de protección y muchos recursos a las instancias de represión. “El Estado ha escogido tronar o hacer inoperante a su instancia de protección (Comar) pero tenemos 26 mil agentes de la Guardia Nacional”, ejemplificó.

Al respecto, explicó que hoy en día, las personas empiezan a tratar de ver dónde pueden pedir ayuda y van a la página de la Comar para trata de sacar una cita para solicitar asilo y ven que no hay espacios de atención hasta marzo del 2022. Durante ese lapso de tiempo, sostuvo que los migrantes en Tapachula, por ejemplo, no tienen adónde irse, ni dónde comer, ni dónde vivir, ni cómo cuidar a sus hijos, entonces, se crea una tensión y una desesperación en el grupo.

“De alguna forma, están atrapados porque no pueden salir, no pueden caminar, no pueden salir y tomar un autobús y tener un poco de movilidad para ir y dispersare para buscar en otros lados en México, pero no tienen esta posibilidad porque los agentes migratorios o la Guardia Nacional están esperando”, lanzó.

La activista mencionó que Protección Civil y DIF deberían de estar preocupadísimos actuando y apoyando a los migrantes y sus familias, que actualmente, y tras buscar caminos peligrosos, recorren el país. Sin embargo, dijo que “el Estado, lo que hace, es que manipula y empuja, y empuja y empuja y presiona hasta que las personas reaccionen para que puedan voltear y culpar o criminalizar a los migrantes que estaban buscando protección”.

En el caso de la frontera de México con Estados Unidos, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, dijo que sí está muy difícil, porque Estados Unidos no ha cumplido con su ley de aceptar solicitantes de asilo desde la frontera, y lo que está haciendo es forzar a las personas a entrar entre puertos y cuando son detenidas, dependiendo la situación y con criterios discrecionales, la autoridad puede expulsarlos, regresarlos a México o detenerlos y expulsarlos a sus países de origen o dejarlos pasar.

“En Estados Unidos no vez lo que se ve en Chiapas, porque la autoridad está expulsando a muchas personas; y a las personas que sí deja entrar, les da autorización para ir adonde quieran en su país y desde ahí llevar a cabo sus procedimiento de deportación. En México te dejan entrar, pero no te dejan circular”, criticó.

Derechos humanos

Alfonso Hernández, doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social, consideró que la respuesta institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el caso migratorio tiene todavía mucho por hacer.

“La situación que guarda el fenómeno migratorio es muy complejo y se necesitan de instancias fuertes y de organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pongan en evidencia esta situación y que propicien mejores respuestas por parte de las instituciones públicas”.

Para el especialista, se trata de un reto muy importante que debe sortear la CNDH y tendría que afianzar más sus mecanismos de defensa frente al fenómeno migratorio. Reconoció que han estado en el problema que ingresan en las estancias migratorias, están de observadores en los movimiento masivos, como las caravanas, pero señaló que falta pronunciarse con mayor énfasis y ser muy insistentes en que la respuesta que está dando el Estado mexicano todavía dista mucho de ser una respuesta de protección integral y que tenga apego a los derechos humanos.

Para resolver esta problemática, se deben sumar diversas acciones. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, indicó que el Estado sí reconoce que las personas son refugiadas o, por lo menos, personas con necesidades de ayuda, porque la Comar está reconociendo a personas nacionales de Venezuela, Honduras y El Salvador bajo la declaración de Cartagena, que reconoce a las personas que huyen de Estados donde hay violaciones a los derechos humanos.

“El Estado las reconoce, la Comar ya reconoce esa situación, pero el Estado no pone los recursos para que las personas puedan acceder a lo que el Estado ya declaró”, sostuvo. En este sentido, dijo que se tendría que fortalecer la instancia de Comar, y eso lo podría hacer quitando presupuesto de su aparato de represión que no es necesario.

“Cualquier persona, ser humano, viendo tendría que entender fácilmente que las personas no salen a caminar mil 200 kilómetros en el calor sin nada. Si es una situación normal, o sea, si tuvieran donde vivir, algún trabajo, algo qué comer, salud básica, no estarían caminando por una carretera en medio de una selva, no tiene sentido, no es lógico”, lanzó.

Para entender...

Reprueban manipulación a migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) se pronunció de forma oficial ante las diversas caravanas que atraviesan en país. Aseguró que reprueba que personas migrantes sigan siendo engañadas y manipuladas para salir en caravana, con el riesgo que ello representa para su integridad física y psicológica.

Con el objetivo de proteger a las personas en condición de vulnerabilidad, el INM también sostuvo en un comunicado que mantiene abierta la propuesta de que regularicen su situación migratoria niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad o discapacidad o con solicitud positiva de refugio.