VIDEO. Agente fronterizo y joven mexicano charlan para Tik Tok a través de frontera México y Estados Unidos

Tijuana.- En un tramo del muro de la frontera entre México y Estados Unidos transcurrió un peculiar encuentro entre un joven mexicano que manifiesta ser un estudiante de preparatoria, menor de edad y un agente de la policía fronteriza de los Estados Unidos, con un manejo fluido del idioma español, donde intercambiaron dudas y puntos de vista.

Todo quedo registrado en 6 videos publicados hace 5 días, cuya suma total al momento es de 3 millones 578 mil reproducciones en la plataforma de Tik Tok de Osvaldo Sánchez.

En el video se puede apreciar una playa al fondo, en donde vendría siendo el lado estadounidense, de la frontera, la cual se encuentra fuertemente vigilada por agentes de la patrulla fronteriza, vestidos con un uniforme verde y cascos para el transporte en cuatrimoto debido a las condiciones del terreno. En otros videos del mismo joven se muestra lo que se identifica como el muro fronterizo que entra en el mar desde Playas Tijuana.

Al comenzar el video, el agente de la patrulla fronteriza le pregunta si el video es para Youtube, a lo que el autor del video responde que se trata de un video para la aplicación de Tik Tok, posteriormente el agente fronterizo pregunta sobre el origen del joven, a lo cual replicó que es mexicano de Puerto Vallarta, Jalisco, añade que su deseo es haber nacido como estadounidense, “pero México está bonito también” contesta el agente, ignorando tal aseveración el joven mexicano agrega que lo que le gusta de Estados Unidos es su infraestructura, en calles, parques y casas, se queja de las condiciones de las calles de donde es originario, y hace un símil entre ellas y el camino de terracería que divide la valla fronteriza del lado mexicano y el muro estadounidense, “todas las calles son así allá, de tierra, de piedra…” “está muy feo allá, las calles pues” concluye. De lo que no reniega el joven es del buen trato que recibe por parte de los vallartenses.

Inmediatamente después el joven le pregunta sobre el procedimiento al que se somete un inmigrante detenido, el agente detalla que son llevados a la “estación” donde se le registran las huellas dactilares en búsqueda de antecedentes penales, en caso de ser afirmativo “tiene que ir a la cárcel” sentencia el agente, en caso de no contar con antecedentes de ese tipo lo regresan a México: “pa’ atrás otra vez… y tratas otra vez… hasta que lo hagas o… hasta que Dios quiera” complementa el agente.

A continuación, el agente le pregunta su edad, le calcula 22 años a lo que el muchacho le responde que tiene 17, “uta madre” reacciona el primero. Enseguida una serie de preguntas vertidas sobre el joven por parte del agente: ¿que estudia?, y, ¿a qué se quiere dedicar? A lo que el joven responde que se encuentra cursando la educación preparatoria y que tiene intenciones de conseguir una visa de estudiante para los Estados Unidos o de no ser así no reclutarse en la Marina, “si es que no logró cruzar…” termina, refiriendose a la frontera.

Seguido de eso el joven le platica al agente que sólo fue a conocer el muro, la frontera estadounidense, no ha intentar cruzarla, “Está bien sólida… estos (…) barrotes” añade, a lo cual el agente responde “Si, pero la gente se los sube muy rápido” refiriéndose a los que intentan cruzar la frontera por el muro, “todos tienen mañas” concluye.

Posteriormente le pregunta sobre las remuneraciones que perciben los agentes de la patrulla fronteriza: “Si arresto a 15 personas a mí no me aumentan”, negando cualquier tipo de estímulo económico recibido por la cuantía en las detenciones, también detalla su sueldo quincenal de 2600 dólares estadounidenses (unos 52,430 pesos mexicanos), “no ganamos mucho, no es suficiente en California” reclama el agente sobre su sueldo.

El agente platica que sus familiares son originarios de México y que no quieren irse para Estados Unidos, “Si vienen a visitar, pero se regresan, les gusta más allá, de allá son”, “Que raro” le replica el joven mexicano, y con una advertencia al joven el agente de la patrulla fronteriza da por terminada la conversación: “No te metas en problemas eh”.

Eventos como este causan furor, debido a la tranquilidad y armonía en la cual se ve envuelta la conversación, y también por la imagen se suele tener de los agentes de la policía fronteriza, de personas muy serias y autoritarias en su actuar (incluso algunos han sido investigados por actos de violencia y xenofobia contra migrantes), pero como lo manifiesta el agente que participa en los videos, también tienen sus inquietudes y reclamos aunque ellos se encuentren viviendo “en el otro lado.” Al respecto, viene a cuento reciente aumento de migración mexicana a los Estados Unidos.

En la cuenta del usuario podrás encontrar el resto de videos.