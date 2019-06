Venden a 1 dólar vuelos a migrantes que quieran regresar a su casa

México.-La aerolínea Volaris anunció la venta de boletos a migrantes que quieran regresar a su casa, con un valor de un dólar más impuestos y va dirigido hacia los centroamericanos que están en México y busquen el retorno a su país de origen.

El programa denominado "Reuniendo Familias" aplicará a partir de este 20 al 30 de junio de este año y las personas interesadas podrán acceder a estos vuelos desde los aeropuertos de Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Ciudad de México, que esten dispuestos a abordar los vuelos disponibles hacia Costa Rica, El Salvaor y Guatemala.

En su cuenta de Twitter, Volaris señala que los migrantes mayores de edad solo deberán de presentar su Documento Único de Identifidad (DUI), así como las personas menores deberán de exhibir la partida de nacimiento o pasaporte.

Los vuelos a Centroamérica están disponibles a los migrantes en situación migratoria irregular, que se encuentran en México y que decidieron regresar a su país de manera voluntaria, los cuales serán requisitos indispensables para obtener este apoyo.

La aerolínea dijo que con este programa refuerza el compromiso de unir a las familias y colaborar ofreciendo una alternativ en la solución del fenómeno migratorio de los últimos meses.

Volaris lanza el programa Reuniendo Familias en el que aporta su granito de arena para ayudar a los migrantes que estén buscando volver a su hogar, pagando solo $1 USD más impuestos por segmento. pic.twitter.com/nwtXtQGtvC — Volaris (@viajaVolaris) June 20, 2019

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que los migrantes que quieran quedarse en México serán bienvenidos, pero no se les permitirá que crucen a Estados Unidos.



"México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, estamos ávidos de que se incluyan en la sociedad y nosotros incluirlos en la sociedad", comentó la funcionaria federal.

"México será siempre un país de refugio, de asilo, hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin ni será nuestra finalidad, nuestra finalidad es acogerlos, aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser".

“La comunidad internacional conmemora en el #DíaMundialDelRefugiado su resiliencia, su voluntad de vivir, su determinación y su espíritu constructivo que tanto han aportado al desarrollo de las naciones”: @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/OYOoRjvKfD — Gobernación (@SEGOB_mx) June 20, 2019



En tanto, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reconoció que la estrategia actual es para evitar el avance de los migrantes.



"Ya el día de ayer, el aparato de fuerza que se desplegó, es disuasivo, y efectivamente que bien que sea así, para que no intenten esta irregularidad, lo que queremos es una frontera con control en orden", comentó.



Durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lanzó un mensaje de apoyo al Gobierno federal.



"Nuestro mensaje a México es sencillo: no están solos. Les vamos a seguir apoyando de distintas formas para enfrentar los retos de la llegada de refugiados al país y más ampliamente el contexto migratorio", dijo.



Y detalló que la agencia a su cargo trabaja también con más de 20 albergues de la sociedad civil, además de que apoya a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) contratando plazas para su operación.