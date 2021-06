¡Yo soy legal en mi pueblo! Joven enfrenta furioso a la policía de la Guaria Nacional. Video

Un joven hispano enfrentó furioso a la policía, luego de que intentaran de manera “ilegal” registrar sus pertenencias, las cuales tenía en su camioneta, por lo que los enfrenta y denuncia el abusó de autoridad por parte de los oficiales que aparecen en el video.

En redes sociales ha circulando un video, donde se ve al joven visiblemente molesto por la manera en que los oficiales de la Guardía Nacional se acercaron, pues a su juicio no es legal, ya que asegura que no están en su territorio, por lo tanto no tienen derecho a registrarlo, además de que su mercancía es propiedad privada.

En el clip que dura más de 9 minutos, se ve como el joven muestra los documentos de su “troca” a los oficialesde la guaria nacional, alegando que esta todo legal y que no tienen ningún derecho a registrar su “mercancía”.

Me vieron en la carretera, se me pegaron, como me bajé antes de que me pudieran parar, se regresaron, en esta patrulla e la guaría nacional que esta para proteger al pueblo, asegura el joven

Al mismo tiempo que el joven hispano, uno e los oficiales a quien el hombre acusa de prepotente, también filma la discusión ese su teléfono móvil.

En un momento, el hombre se altera y comienza a vociferar contra el oficial que se encontraba grabando, sin embargo, el policía que lo acompaña, lo trata e calmar para que las cosas no pasen a mayores.

Finalmente el joven, se dirige al interior e la camioneta para retirarse el lugar, asegurando que se puede ir “por que el no es nadie ilegal en su pueblo”, dejando a los policía en el sitio.

