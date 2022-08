Nuevo León.- Con una sonrisa de oreja a oreja, el pequeño Iker, mejor conocido como "El Niño Millonario", originario de Nuevo León, presumió a sus seguidores que le llegó su placa de plata de YouTube, al haber superado los 100 mil suscriptores.

A través de redes sociales, el pequeño niño de 5 años de edad, mostró su brillante placa de los 100 mil suscriptores de su cuenta de Youtube "Iker el niño millonario".

Los números crecen y crecen, pues El niño millonario ya cuenta con más de 200 mil suscriptores en YouTube. Iker se ha vuelto viral por videos en TikTok, YouTube y hasta stickers de WhatsApp.

"Cuando les digan que sus sueños no serán posibles NO LES CREAS! Cuando te digan que lo qué haces no está bien o que no sirves para nada NO LES CREAS!", se lee en la publicación en las redes sociales de Iker, supervisadas por su padres.

¡A festejar! Iker el niño millonario presume su primera placa de YouTube | Foto: Facebook

En la foto se mira a Iker con una sonrisa enorme sosteniendo la placa de plata en un lugar adornado con globos azules, rojos y plateados.

Próximamente, en el canal de YouTube de Iker El Niño Millonario se compartirá un video abriendo la placa de plata y sus seguidores están ya la espera.

Te recomendamos leer:

Iker se hizo viral en redes sociales después de que un usuario de TikTok le pidió hacer una maroma, a lo que que el niño contestó que no podía porque "ya ando bien 'goldo'". Y se ganó el apodo de "El Niño Millonario" cuando en una de sus entrevistas le preguntaron cuál era su estado civil y él respondió "hambre de millonario".