“A quien están protegiendo”, cuestiona madre de Debanhi Escobar a la Fiscalía de Nuevo León

Monterrey.- Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi Escobar, cuestionó la falta de resultados de la Fiscalía de Nuevo León sobre el esclarecimiento del presunto feminicidio ocurrido hace cuatro meses.

"Estoy molesta, pero muy molesta. Refiriéndome a la Fiscalía del estado de Nuevo León, el caso de mi hija no se ha resuelto”, declaró la mujer con notable indignación en su voz en un video que fue publicado en el canal de YouTube del su esposo Mario Escobar.

“Quiero que la Fiscalía del Estado de Nuevo León mueva todo lo que tenga mover, porque no me ha hecho nada en cuatro meses. Ha pasado mucho tiempo, cuatro meses son eternos. Es mucho tiempo, porque no se ha esclarecido nada. Yo voy y me presento y escucho que no hay nada. ¿Cómo puede ser posible que no haya nada? Tiene que haber algo. Tienen que buscar a la persona, o a las presuntas personas que le hicieron esto a mi hija”, añadió.

Esta no es la primera vez que los padres de Debanhi manifiestan su enojo con las autoridades por lo lento que avanzan las investigaciones sobre el caso de desaparición y muerte de su hija. Por ello, desde hace un par de meses el señor Mario Escobar creó un canal de YouTube donde comparte las actualizaciones del caso y exige avances en el mismo.

Sin embargo, son pocas las veces que la señora Dolores Bazuldúa se dirige a sus seguidores, quienes están tan sedientos de justicia como ellos por este y otros casos de desaparición forzada y feminicidios en Nuevo León.

“No entiendo a quién están encubriendo, no lo sé. Quisiera ser un genio para ir y ponerles en la mesa quién fue o quiénes fueron los presuntos culpables”, aseveró la mujer.

“Necesitamos gente competente, preparada, con ganas de trabajar para que puedan resolver nuestros casos”, agregó.

De igual forma, dio a conocer que el próximo miércoles tendrán una reunión con la Fiscalía de Nuevo León y esperan tener resultados ese día

Caso Debanhi

Fue en 9 de abril del año en curso cuando un conductor de aplicación tomó una foto a Debanhi Escobar después de dejarla en medio de la carretera de Laredo, a la altura de la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Esa fue la última vez que la joven fue fotografiada con vida, pues esa noche desapareció. Su cuerpo sin vida fue encontrado durante el jueves 21 de abril en una cisterna de agua del Motel Nueva Castilla.

La muerte de Debanhi aún es un misterio que no se ha podido esclarecer pese a las autopsias que le han practicado a su cuerpo; pues a pesar de que fue encontrada en una cisterna, las autoridades descartaron que muriera ahogada.