Abandonan 12 adolescentes indocumentados el Albergue Fabriles

Nuevo León. Adolescentes migrantes abandonan Centro de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes conocido como Albergue Fabriles que se encuentra en resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, se trata de 12 menores de edad de los cuales, 5 son de Honduras, 2 de El Salvador, 1 de Guatemala, 1 de Nicaragua y 3 de nacionalidad mexicana, así como uno de los protectores de la ventana forzado.

Mediante un boletín el Sistema DIF señaló que el pasado miércoles se registró la ausencia de los menores por lo que realizó una denuncia ante un Agente del Ministerio Público por el reporte de salida no autorizada del centro.

En el Albergue Fabriles se brinda resguardo a menores de edad migrantes no acompañados por sus familias, que son canalizados por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), en la rutina de revisión de parte del personal se percataron la ausencia en el área de dormitorios, por lo que de inmediato se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, quienes desde ese momento asumieron la responsabilidad de la búsqueda de los 12 adolescentes, así como se dio el aviso al Instituto Nacional de Migración y a las oficinas consulares correspondientes.

De acuerdo a las reformas aprobadas a nivel nacional, el 11 de noviembre del 2020 a la Ley de Migración, es responsabilidad de los Sistemas DIF Estatales proporcionar asistencia social y resguardo no solamente a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, sino también atender a los que están acompañados y sus familias, ante esta situación en lo que va de este año de enero a julio, el DIF Nuevo León ha recibido, por parte del Instituto Nacional de Migración, a 2,239 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y acompañados por sus familias para su atención y estancia, lo que representa un incremento de 1,148% en comparación con el mismo periodo del año pasado, al recibir 195 migrantes.

