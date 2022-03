Abren "Centro de Capacitación para Migrantes, Libre Mariposa" en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Las personas migrantes que buscan oportunidades en Monterrey cuentan con un nuevo espacio que ayudará a regularizar su situación legal e integrarse al mundo laboral.

El Centro de Capacitación para Migrantes, CENCAMI Monterrey, inaugurado el 16 de marzo por la asociación Libre Mariposa, ofrece atención integral al migrante para que puedan vivir y trabajar bajo los reglamentos legales. No es un albergue ni comedor.

"Estamos enfocados hacia la parte de reactivación de las personas migrantes", señaló Raquel Romero Girón, presidenta de la asociación Libre Mariposa y ex Cónsul General de El Salvador en Monterrey durante siete años.

"Revisar primero cuál es su estatus migratorio, ver qué posibilidades tienen de regularizarse y darles ese acompañamiento, y posterior a eso, ver su vinculación con el sector formal de la industria y de las empresas aquí en el Estado".

Cuentan con instalaciones para capacitarlos para el mercado laboral y un área lúdica para niñas y niños migrantes.

Las puertas están abiertas a personas provenientes de cualquier país y también de otros estados de México. Sólo se requiere que ya estén viviendo en el Estado, que tengan la intención de quedarse a vivir aquí y de regularizar su estatus legal.

"No estoy llamando a que venga más gente, no, estamos apoyando al que ya está aquí desde hace muchos años y que no ha encontrado quizá una respuesta, un apoyo, una gestión en el tema de regularización migratoria".

También ofrecen asesoría y capacitación a las empresas que buscan abrir sus puertas a personas migrantes bajo todos los reglamentos de la Ley.

"Se nos han acercado empresas privadas y nos dicen: 'Nosotros queremos contratar migrantes, pero ¿qué se hace?, ¿qué necesitamos?, no queremos caer en una irregularidad'".

Además, firmaron un convenio de colaboración con la asociación Educáncer, por lo que brindarán atención médica y psicológica, así como prótesis a mujeres que viven o vencieron el cáncer de mama.que viven o vencieron el cáncer de mama.

Instalaciones del CENCAMI Monterrey. (Captura)

Dar oportunidad

Con la apertura del Centro de Capacitación para Migrantes, Libre Mariposa busca dignificar la vida de estas personas que atiende.

"Es complicado seguir únicamente fomentando el mismo esfuerzo de 'me voy a una esquina, me den una moneda'. Eso al final no dignifica, no da un beneficio social", destacó la presidenta.

"Si todo se ordena y tiene una forma correcta de hacer las cosas, todos salimos ganando. Al final del día, la población también ve que el migrante puede ponerse a trabajar".

"Es importante que la sociedad regiomontana vea oportunidad de incorporar a la gente migrante porque al final, creo que es un tema de sensibilidad humana".

El centro está ubicado en la calle Cenizo 139, en la Colonia Barrio Mirasol, en Monterrey. Informes en el teléfono 8114-255-012 y en el correo libremariposamty@ gmail.com