Abrirá centros comerciales al 30% fines de semana en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Los restaurantes, centros comerciales, lugares de culto y parques podrán abrir a partir de este fin de semana a un 30 por ciento de su capacidad, en el primer avance en la reapertura en más de un mes.

El Gobernador Jaime Rodríguez adelantó hoy a los Alcaldes estas nuevas disposiciones, horas antes del anuncio oficial de la Secretaría de Salud.

"Estas medidas serán de carácter temporal, vamos a probar esta semana, vamos a intentar ser estrictos y creo que esto va a darle una posibilidad a este gremio al que estábamos afectando, sobretodo a restaurantes, mercados y el tema de comercio", dijo Rodríguez a los Alcaldes.

"Vamos a darles una oportunidad, pero tenemos que ser corresponsables, no nos relajemos, no regresemos a pensar que todo está bien porque ustedes saben que no está bien".

Las medidas aplicarán a partir de este fin de semana.

En la reunión aún no se han dado los pormenores y será hasta la conferencia de las 15:00 horas que se haga oficial.

El Gobernador habría dicho a los Ediles que se permitirá la reapertura en fines de semana de los centros de culto, pero evitando cantos, saludos y abrazos.

Permanecen cerrados hasta nuevo aviso los casinos, cines, gimnasios, teatros, conciertos y eventos masivos, además de congresos, museos, albercas públicas, ligas deportivas, estadios, salones de eventos, spa, circos, estudios de tatuaje, bares, cantinas, antros, y renta de quintas.

