Acusado de ser "El Jaguar" en caso Debanhi Escobar es hermano del dueño de Alcosa

Nuevo León.- Desde que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue vista por última vez la madrugada del sábado 9 de abril de 2022 algunos nombres propios comenzaron a circular en redes sociales, el de Gustavo Soto Miranda fue uno, otro fue el motel Nueva Castilla y uno más el de la empresa Transportes Internacionales Alcosa.

Aunque no existe prueba de que la compañía transportista y el hombre tengan relación a lo sucedido a Debanhi Escobar, las redes sociales y algunos medios de comunicación se encargaron de difundir información al respecto.

Fue el mismo Gustavo Soto quién confesó ser medio hermano del dueño de Transportes Alcosa, acusada por Mario Escobar, padre de la joven fallecida, de no proporcionar a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) todos los videos sobre su hija.

Leer más: Buscan "blindar" Presa La Boca contra construcciones en Santiago, Nuevo León

"sí es mi medio hermano, pero yo no voy a ese lugar, sólo fui una vez hace años y no he vuelto a ir", dijo en entrevista con el creador de contenido en Youtube Kevin Nasevilla.

Cabe destacar que Soto Miranda ha asegurado en redes sociales no ser "El Jaguar", identidad con la que fue vinculado por publicaciones en internet.

El sujeto reiteró que sus ingresos provienen de la actuación y de jugar Póquer, además, que vive en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, donde tiene "con qué defenderse" porque las armas de fuego son legales.

Gustavo Soto expresó que el caso Debanhi Escobar le cambió la vida por completo, puesto que, al ser relacionado al mismo, comenzó a recibir amenazas y diversos comentarios de diferentes partes del mundo.

Uno que señaló particularmente en entrevista con el comunicador Oxlack Castro fue el de alguien que le citó en un sitio particular de su ciudad para hablar sobre la joven de 18 años al momento de morir, fue ahí cuando se sintió realmente expuesto.

Leer más: Luis Donaldo Colosio, edil de Monterrey, pide a los ciudadanos proponer obras

En la misma interlocución reafirmó no tener relación con la chica encontrada sin vida el jueves 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. Además, dijo estar dispuesto a presentarse ante la FGJNL en caso de ser requerido.