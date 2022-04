Acusan a exsecretaria de Educación de Nuevo León, María de los Ángeles Errisúriz, por aulas móviles

Nuevo León .-La ex Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, y seis funcionarios más están involucrados en una denuncia penal del Estado por daño al erario de 400 millones de pesos en un contrato para la instalación de aulas móviles.

En la querella, la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León acusa a la empresa Desarrolladora M de incumplir las especificaciones establecidas en el contrato, obtenido mediante adjudicación directa en el 2020, cuando Errisúriz era titular de Educación estatal.

La nueva Administración estatal señala en el texto "actos inverosímiles" de los funcionarios que debían cerciorarse de que las 400 aulas contratadas cumplieran las especificaciones.

"No pasamos por desapercibido mencionar que los funcionarios que debían de haberse cerciorado del cumplimiento del contrato no lo hicieron, y participaron en actos inverosímiles", indica la denuncia, de la que EL NORTE tiene copia.

Además de Errisúriz, la querella menciona al ex Subsecretario de Planeación y Finanzas, Alejandro Gabriel González Martínez; al ex director general de Administración y Finanzas, Francisco Javier Hermosillo Díaz, y al ex director general de Planeación y Coordinación Educativa, Antonio Huitrón Rivera.

También al ex director de Recursos Materiales, Ángel Guadalupe López Iracheta; al ex coordinador operativo de Planeación, Fabián Pino Pérez, y al ex titular del Staff Jurídico de la Secretaría, Juan Enrique González Pérez.

La denuncia detalla que la empresa Desarrolladora M tiene como accionistas a Ricardo y Joaquín Martínez del Campo, y como apoderado a Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand.

En el texto no se especifican los incumplimientos concretos con este contrato, aludiendo que se entregarían por separado en un reporte de auditoría.

"Se interpone la presente denuncia o querella en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito o delitos que correspondan por la entrega- recepción de todos y cada uno de los elementos técnicos de la adjudicación", expone.

"Como es de observarse, no existen (los elementos) por no corresponder a lo contratado, en perjuicio económico y social del Estado".

Desarrolladora M ofrece este tipo de servicios de aulas prefabricadas al menos desde la gestión del ex Gobernador priista Rodrigo Medina, y continuó operando con el independiente Jaime Rodríguez.

En el 2020, EL NORTE evidenció que la Secretaría de Educación llevó a municipios periféricos aulas móviles "chatarra" que se habían utilizado en la Administración de Medina.

Tras la publicación, la dependencia a cargo de Errisúriz se limitó a enviar mensajes de texto alegando una confusión del proveedor, al que se negó a identificar.

El contrato con Desarrolladora M fue mencionado por la Auditoría estatal, pero sólo de manera enunciativa, sin señalar irregularidad alguna.