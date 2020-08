Acusan formalmente de robo millonario a ex policía en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El ex policía de Monterrey, implicado en el robo millonario a una casa de cambio, en Monterrey, fue acusado formalmente por el delito de robo tras comparecer ante un Juez de Control.



David, de 40 años, sólo se limitó a escuchar la imputación por el delito de robo agravado que le hizo el Ministerio Público, y que por recomendación de su abogado, no la respondió.

Una fuente informó que la defensa del acusado pidió al juez tiempo para defenderse, por lo que se fijó audiencia para mañana, diligencia en la que se resolverá si se le vincula o no a proceso.



El robo fue cometido el 5 de agosto alrededor de las 23:00 horas en el negocio denominado Centro de Cambio Regio Divisas, ubicada sobre la calle Melchor Ocampo número 415, en el Centro de Monterrey.



Presuntamente, el ex preventivo regional y otros cómplices sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo en pesos y dólares, así como el DVR de las cámaras de seguridad del lugar.



Huyeron a bordo de un automóvil Nissan tipo Versa 2020 gris plata que portaba las placas de circulación SKE306A, de Nuevo León.



Tras una serie de investigaciones, agentes ministeriales ubicaron el vehículo y catearon varios domicilios, identificando a David como uno de los presuntos ladrones.



El sábado el ex policía regio fue detenido con una orden de aprehensión e internado en el Cereso de Apodaca, donde permanece.

