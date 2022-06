Afirman que a 100 colonias les falta agua en San Nicolás

Monterrey, Nuevo León.- El Municipio de San Nicolás informó hoy que son casi 100 colonias las que padecen la falta de agua.

El Alcalde Daniel Carrillo señaló que incrementarán la instalación de tanques estacionarios, principalmente en la zona oriente, que es la de mayor afectación.

"Estamos atendiendo con agua emergente a la población por medio de 13 brigadas que son móviles, a domicilio y 40 puntos estacionarios en toda la Ciudad

"Tenemos que implementar el día de hoy 30 zonas más en el oriente, porque la afectación ha sido cada vez más grande, no solo de días, sino de zonas. Hoy estamos ya casi alcanzando las 100 colonias que han sido impactadas".

Carrillo pidió a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey que se cumplan los horarios que se indicaron e insistió en que no se cobre el servicio en aquellos domicilios que padecen los cortes.

El munícipe del PAN dijo que rechaza la idea que el aumento en las fallas o cortes en el suministro de agua en San Nicolás se debe a un tema de colores políticos.

"Me rehúso a pensar en eso, pero hay mucho sentimiento entre la población que se trate de un asunto político", manifestó.

"Me rehúso porque hay una cuestión técnica detrás. Hay una realidad que no podemos ocultar, hay zonas donde no tenemos agua y hay otras zonas donde no se les ha cortado nunca".