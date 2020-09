Alcalde de Apodaca, Nuevo León, tiene Covid-19

Monterrey, Nuevo León.- El alcalde del municipio de Apodaca, del estado de Nuevo Léon, César Garza Villarreal, dio positivo a Covid-19; esto fue informado por el mismo funcionario a través de un video en su cuenta de Facebook la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

Mientras realizaba ejercicio en una bicicleta estática en su casa, Garza Villarreal mencionó que se encuentra asintomático, y que seguirá trabajando desde su hogar durante los próximos días.

El día de ayer me hice la prueba de Covid y el día de hoy temprano me entregaron los resultados. Los resultados dieron positivo para covid", mencionó el edil.

"Estoy muy bien, estoy haciendo ejercicio leve aquí en mi casa, porque así me indicaron que sí podía hacer ejercicio leve. Soy asintomático, no tengo nada, pero hace unos días un compañero de la oficina dio positivo y eso me invitó a hacer mi examen. Lo hice, y bueno, el resultado ya se los compartí", agregó.

Asimismo, informó que se tuvieron que cancelar las actividades del "miércoles ciudadano" por lo que pidió una disculpa a los habitantes de las colonias que serían beneficiadas con este programa el día de hoy, y agregó que la próxima semana tampoco se podrán realizar. Enfatizó que esto se realizará una vez que sea dado de alta.

El alcalde dijo que se volverá a realizar la prueba dentro de una semana más, y mientras tanto no saldrá de su casa ni regresará a la oficina hasta que el resultado sea negativo.

"Estoy muy bien, mi esposa y mi hijo están muy bien también, creo que ellos no lo tienen (Covid-19), estoy haciendo cuarentena, estoy apartado desde anoche aquí mismo dentro de mi casa, pero yo voy a estar atendiendo todos los asuntos del municipio, en mis redes sociales, en mi Whatsapp, en Zoom, en comunicación con todos los secretarios del gobierno". Agregó que sólo notó desde ayer la pérdida del olfato y del gusto.

Mi trabajo es de alto riesgo. Yo desde que esta pandemia empezó, como todos los días, puse en manos de Dios mi vida, y yo enfrenté mi trabajo, siempre. En donde está el problema ahí hay que estar, intentando estar cerca de la gente".

Por último, llamó a su equipo de trabajo a que no descuiden las necesidades de la ciudadanía mientras él está ausente.

"A todo mi equipo de trabajo les quiero pedir que a pesar de mi ausencia, mantengan el esfuerzo, hay que estar súper atentos a las necesidades de la gente y no bajar el ritmo".