Analiza IMSS reabrir guarderías en Nuevo León

Monterrey, México.-Tras la queja de derechohabientes por el cierre repentino de guarderías, la delegación del IMSS en Nuevo León aseguró que analizan la reapertura de éstas en la entidad.



Karla López, delegada estatal del Instituto, afirmó que ya están en gestiones con el área Central del IMSS para que pueden ser reabiertas y no se afecte a los trabajadores que siguen con sus labores.

"Estamos viendo la posibilidad que se reaperturen, todavía no lo hemos logrado autorizar, pero sabemos que los trabajadores requieren que se les apoye también ya que ellos están dando toda la casta en hospitales y necesitan apoyo de las guarderías", reveló López.



"Sabemos de esa necesidad y estamos en esas gestiones por parte de nivel Central, estamos viendo la posibilidad de reaperturarlas para poder regresar esa prestación para los trabajadores continúan con su labor".

Sin embargo, la delegada no ofreció una fecha para dar a conocer el acuerdo de reapertura.



El 29 marzo, se publicó que derechohabientes del IMSS cuestionaron al Instituto el cierre de las guarderías de manera repentina, al asegurar que no hubo un aviso previo y no les propusieron alternativas, originándose un problema a quienes siguen cumpliendo con su horario laboral pese a la contingencia por Covid-19.



Incluso, cinco días después se informó pese que el Consejo de Salubridad General declaró que las estancias infantiles eran una actividad esencial y que deberían permanecer abiertas en esta contingencia por Covid-19, las 80 guarderías del IMSS en el Estado y otras del sector privado continuaban cerradas.

