Ante desabasto, despachadores se niegan a llenar bidones de gasolina

Monterrey, Nuevo León.- "Tantita gasolina para llegar a la casa", casi suplicaba Francisco Javier Miranda con un bote verde que pedía que se lo llenaran de combustible en una gasolinera de la Avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle Albahaca, en la Colonia Mirasol.

Como Francisco, otras nueve personas llegaron caminando con recipientes porque a sus autos se les acabó la gasolina luego de estar más de una hora en la fila.

Los empleados eran contundentes con su negativa: tenían la orden de no vender gasolina de esa forma.

Estas escenas se repitieron ayer en decenas de establecimientos del área metropolitana.

Emmanuel Saldaña se acercó a pedir combustible en un bote en una gasolinera de la Avenida Revolución y Ladrillera.

"Mi hija se quedó tirada, vine a comprar algo para que llegue a la casa, pero me dicen que no, porque no hice fila", explicó molesto.