Aplican filtros en aeropuerto de Monterrey ante coronavirus

Monterrey, Nuevo León.- En el Aeropuerto Internacional de Monterrey ahora sí aplicaron filtros contra covid-19 a personas que llegaron del extranjero, pero con algunas disparidades.

EL NORTE publicó ayer que viajeros arribaban desde Estados Unidos sin ningún tipo de filtro, pese al incremento de contagios en el Estado.

Los viajeros coincidieron hoy en que existe una persona, equipada con guantes y cubrebocas, que toma la temperatura.

Mientras que al menos dos personas de Migración son las que realizan las preguntas a los recién llegados.

"Me tomaron la temperatura y me preguntaron si venía de Singapur, Irán, Japón, China", aseguró Yessica Vargas, que viajó desde Nueva York y llegó de un vuelo desde Dallas, donde hizo escala.

Sin embargo, no a todos los pasajeros se les realizaron las mismas preguntas.

"En Migración nos preguntaron acerca de algún dolor, si traíamos fiebre y que dónde habíamos estado", describió Rubén González, que también llegó de Dallas.

Y es que otros pasajeros afirmaron que ni siquiera les hicieron las preguntas.

"Solo la temperatura", aseguró John Wengeight, ciudadano estadounidense que llegó de Houston.

"Me checaron fiebre y ya, pero no, así preguntas no", comentó Gabriel Torres, pasajero del mismo vuelo.