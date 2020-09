Arrolla, mata a ciclista y huye en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Luego de embestir y causar la muerte de un ciclista, un conductor huyó del lugar, en Juárez.



El conductor de la camioneta Chevrolet pick up salió corriendo y dejó abandonado el vehículo, con placas de Tamaulipas, y a su víctima.

Cerca de las 21:30 horas se registró el accidente en los límites con Cadereyta.



Se informó que la pick up se desplazaba de poniente a oriente por la Carretera Monterrey-Reynosa.



Al llegar a la altura del kilómetro 20+500, en el entronque con el acceso a la Comunidad La Sierrita, el ciclista le salió al paso cuando iba de sur a norte.



La pick lo arrolló y lo proyectó a la orilla de la vía, quedando sin vida en el lugar.



La camioneta también se salió del camino y quedó en un vado del camellón central.



Hasta esta mañana no se había informado sobre la identidad de la víctima y si el conductor de la pick up había sido localizado por las autoridades.