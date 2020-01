Arzobispo rechaza mayor vigilancia en escuelas

Monterrey, Nuevo León.- El Arzobispo Rogelio Cabrera López calificó esta mañana a los operativos de revisión de mochilas, la instalación de detectores de metales y la inspección con perros entrenados en los planteles educativos como una medida incorrecta, alegando que los responsables de garantizar que los niños no lleven armas a las escuelas son los padres de familia.

"Yo creo que no es la medida humana oportuna, creo que está en la familia y nadie más. Los papás que llevan a los niños a la escuela o que los envían a la escuela deben junto con ellos revisar la maleta", dijo el prelado ante los medios y tras oficiar la Misa de Confirmaciones en Catedral.

He dicho que no estoy de acuerdo, porque no podemos tener una sociedad siempre vigilada, no podemos estar siempre acechados de policías y de soldados".