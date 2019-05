Asaltan gasolinera con un machete en Nuevo León 

Monterrey, Nuevo León.- A 30 metros de un filtro de vigilancia de la Policía de Monterrey, un delincuente armado con un machete y un cómplice cometieron un asalto en una gasolinera, donde se apoderaron de 6 mil pesos, en Díaz Ordaz y Calzada San Pedro.



De acuerdo con las declaraciones de testigos, por lo menos un despachador persiguió a pie a los ladrones cuando huían en un auto Tsuru gris.



El empleado alertó a los uniformados que se encontraban en el punto de seguridad, que está en Calzada San Pedro y Miravalle.



Los testimonios afirmaron que los policías estaban sentados y no reaccionaron ante el reporte, y el auto de los delincuentes pasó frente a ellos.



Sin embargo, los uniformados aseguraron que sí atendieron la alerta, en la que les dijeron que los asaltantes iban armados, pero que no pudieron dispararles para no poner en riesgo a terceros.



Los oficiales manifestaron que persiguieron a los delincuentes, pero no pudieron detenerlos.



El asalto se cometió alrededor de las 11:30 horas en un establecimiento Petro Seven.



Según los afectados, al llegar a la bomba despachadora número 5, los dos ladrones abrieron las puertas delanteras del Tsuru.



El conductor se bajó armado con un machete y amagó a un trabajador para que le entregara el afectivo.

El asalto se registró en Díaz Ordaz y Calzada San Pedro/Foto:AGENCIA REFORMA

Su cómplice permaneció en el vehículo.



Los afectados detallaron que el hombre que traía el machete tenía tatuado un fusil en la sien derecha, además de que tenía otros tatuajes en los brazos.



Era delgado, moreno y alto, pero no recordaron su vestimenta.

El cómplice también tenía tatuajes que no fueron detallados.



Antes del atraco, los delincuentes surtieron gasolina.