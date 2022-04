Asegura Samuel García que mujeres desaparecen en Nuevo León por "problemas de salud mental" y Covid-19

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que las desapariciones de mujeres en el estado se deben a "problemas de salud mental" y otras problemáticas derivadas de la pandemia de Covid-19, declaraciones que han desatado la polémica en redes sociales.

En conferencia de prensa, Samuel García atribuyó a la pandemia, los problemas de salud mental, machismo, drogadicción y desigualdad la desaparición de mujeres en Nuevo León.

"Es un problema que se agravó con el Covid, con problemas de salud mental, de encierro, de machismo, drogas, desigualdad y de falta de oportunidades", comentó el gobernador de Nuevo León sobre las mujeres desaparecidas.

El mandatario estatal sostuvo que las desapariciones de mujeres no están relacionadas con grupos criminales, destacando que de 327 alertas de desapariciones, 289 mujeres fueron halladas con vida, 33 permanecen sin localizar y cinco fueron halladas sin vida, según datos de la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León.

"El problema es multifactorial, afortunadamente, y lo digo con mucho cuidado y respeto, no es un tema de bandas ni de secuestro, si fuera el caso no estarían aquí las secretarías de la Mujer y de la Igualdad, estarían militares y la Fiscalía General de la República", expuso el emecista.

Las cifras que presentó Samuel García corresponden a una gráfica elaborada por la Comisión Local de Búsqueda con registros del 1 de enero al 17 de abril de 2022.

Así mismo, destacó que en la cifra más reciente, que abarca de las 19:00 horas del 17 de abril a la misma hora del 18 del año en curso, se han localizado siete mujeres más en Nuevo León.

Además, lanzó un mensaje para quienes violenten a mujeres en el estado, advirtiendo que su gobierno los encontrará y castigará "con todo el peso de la ley".

"Voy a ser muy claro: a los violadores, feminicidas y a todos aquellos que les hagan daño a las mujeres de Nuevo León, sepan que los vamos a encontrar y castigar con todo el peso de la ley", advirtió.

Las declaraciones del gobernador estatal provocaron indignación y polémica en redes sociales, donde internautas criticaron que parecía minimizar el problema de desapariciones de mujeres que se ha incrementado en Nuevo León, e incluso deslindarse de la responsabilidad de su gobierno para ponerle fin.

"Luego porque te andan quemando el palacio @samuel_garcias, no es el novio, no es el famliar, no son problemas mentales, es tu ingobernabilidad, deja de excusarte cabrón, tienes un desmadre en el estado, tu OBLIGACIÓN es garantizar la seguridad de TODAS las personas en el estado", dice uno de los comentarios en Twitter.

Sobre el mediático caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años desaparecida desde el pasado 9 de abril en Escobedo, el gobernador de Nuevo León recordó que se ofrecen recompensas económicas para cualquier persona que brinde información que ayude a localizarla a ella y las demás mujeres, según el protocolo del código Alba.

También adelantó que se creará un centro de mando en el que colaboren autoridads del C-5, de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Víctimas, el Grupo Especial de Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado, que revisarán caso por caso para abrir carpetas de investigación y localizar a las mujeres de manera más efectiva.