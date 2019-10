Aseguran 14 armas y tras tiroteo en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Tras el tiroteo donde abatieron a tres presuntos delincuentes, Fuerza Civil aseguró 14 armas de fuego, en China.



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer el aseguramiento de las armas y dos camionetas, ambas con placas del estado de Texas.

Indicaron que el hecho se registró ayer a la altura del kilómetro 74 de la Carretera China-Méndez.Los policías realizaban patrullajes y al salir de una curva se toparon intempestivamente con los presuntos delincuentes.Señaló que una camioneta Dodge pick up blanca se frenó a un lado de otra pick up roja que estaba donde iniciaba una brecha.En la camioneta roja no había gente a bordo, se precisó, en tanto que la camioneta blanca tres hombres enfrentaron a balazos a los policías de Fuerza Civil, quienes al repeler a tiros abatieron a los tres sospechosos que no han sido identificados.Los policías estatales aseguraron 12 armas largas y dos cortas.