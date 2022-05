Aseguran padres del Instituto Brisas de Monterrey: todos perdimos

Monterrey, Nuevo León.- Los padres de familia de alumnos del Instituto Las Brisas externaron hoy en un escrito que lo sucedido en el colegio es una tragedia donde todos perdieron.



Mediante una carta escrita por uno de los padres, lamenta que los alumnos no puedan sentirse seguros en las escuela luego de que el dueño del plantel colocó cámaras de vigilancia en los baños de mujeres de su quinta.



"Lo ocurrido es una absoluta y verdadera tragedia, donde todos hemos salido perdiendo", dice el escrito, "los jóvenes, porque después de un evento tan difícil como ha sido la pandemia, cuando apenas volvían a la normalidad, se dan cuenta que el ambiente donde supuestamente deberían estar tan seguros como en casa no ofrece ninguna garantía".



"Nosotros como padres nos sentimos además de decepcionados, molestos porque el esfuerzo que buscaba mejorar el nivel educativo a nuestros hijos, ha sido aprovechado por un pervertido para satisfacer sus más obscuras necesidades.



Los padres de familia también están preocupados porque los niños se han revictimizados con lo sucedido.



"Angustiados (nos sentimos) por no poder conocer con certeza los alcances de dicha actividad criminal", expresaron, "angustiados por escoger un nuevo colegio y no equivocarnos y caer en lo mismo de tener un ambiente inseguro.

Te recomendamos leer:

Matan a balazos al activista Humberto Valdovinos en Oaxaca

México: epicentro mundial de la violencia urbana

Hombres armados atacan a madre e hija en Morelos; muere la menor

"Angustiados porque los nuevos compañeros de nuestros hijos no los revictimicen de ninguna forma".