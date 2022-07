Aseguran que niña maltratada ya había sufrido violencia en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Ángel de Jesús Escoto, padre de la menor Meiden, de 4 años de edad, quien fue víctima de violencia por parte de su padrastro y exhibida en un video, aseguró que su hija ya había sufrido violencia y aunque acudió a la Fiscalía estatal a denunciar los hechos, no se la aceptaron.

Abordado en Palacio de Gobierno, tras sostener una reunión con el Gobernador Samuel García, el padre de la menor detalló que desde hace un mes no sabía nada de la niña.



"No tiene daño físico, pero psicológico sí y se le va dar la ayuda correspondiente", comentó Escoto.



"Sí (ha sufrido más agresiones), verbalmente y físicamente, pero no tenía pruebas.



"Unos días antes ya había intentando presentar una denuncia, pero no quisieron acompañarme ninguna Unidad porque no tenía pruebas".



Indicó que desde el 8 de julio pasado quiso presentar la denuncia ante la Fiscalía estatal, pero no se la admitieron.



Por separado, Graciela Buchanan, Secretaria de la Mujer estatal, señaló que darán todo el apoyo psicológico a la menor y su familia.



Además, apuntó a que van a apoyar al papá para que tenga la custodia temporal y luego definitiva de su hija.



Incluso, la funcionaria dijo que la mamá de la menor también presentó una denuncia porque ha sufrido violencia de su pareja, Ricardo Daniel, de 33 años, detenido ayer por la Agencia Estatal de Investigaciones.

En un video circulado ayer, se exhibe al hombre maltratando a la menor sacándola de un coche y aventándola al suelo.