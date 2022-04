Así fueron los últimos momentos de Debanhi Escobar junto a sus padres

Escobedo.- El caso sobre la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa aún tiene mucho por en frente a 19 días de su desaparición en el motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, en Escobedo, Nuevo León, y a pesar de que día con día hay más pruebas, aún hay muchas personas interesadas en qué fue lo último que hizo la joven previo a salir de su casa.

Mario Escobar Salazar, padre de la víctima, respondió lo anterior en una conferencia de prensa dada a conocer este miércoles 27 de abril junto a autoridades de la Fiscalía General de Justicia del estado y al titular del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Fue el viernes 8 de abril cuando Mario y Dolores, padres de la joven, recibieron en su vivienda a Sarahí, amiga de su hija. Ambas subieron a una habitación para cambiarse, más tarde, bajaron y pidieron permiso. Se encontraron con la madre de familia, quien les dijo que no "porque había mucha inseguridad", aún así fueron de fiesta.

"La recibe Debanhi, suben a la recamara, se cambian, se preparan, me piden permiso para salir, mi esposa les dice que no salgan porque había mucha inseguridad, porque tiene un sexto sentido, yo les enseñó las fotos de todas las desaparecidas y les pido que no salgan ", dijo el padre de quien fuera estudiante de derecho y criminalística.

Tras esto, Mario Escobar reafirmó que solo conocía a Sarahí, no a Ivonne, quienes son las dos mujeres que abandonaron a su hija en un carro que ofrece servicio de taxi mediante la aplicación Didi, cuyo conductor poco después también dejó sola a la ahora fallecida.