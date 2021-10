Así luce Mariana Rodríguez después de cortarse su cabello en solidaridad con un niño con leucemia

Monterrey, Nuevo León.- Mariana Rodríguez Cantú cumplió lo prometido y este sábado se cortó su rubia cabellera con motivo de apoyo y solidaridad a un niño con leucemia que se encuentra en DIF Capullos Nuevo León.

La primera dama del estado regio compartió en su perfil de Instagram que se encariñó con el pequeño desde que lo conoció, incluso antes de que Samuel García ganara su gubernatura.

La influencer y esposa de gobernador se notaba nerviosa y emocionada en sus historias de Instragram en donde alcanza más de 2 millones de seguidores, en donde compartió que se cortaría el cabello en acto de amor hacia el niño.

"Él tiene una actitud increíble, me encanta, sus quimios son fuertes y se lee está cayedo el pelo, ando con sus ánimos abajo, lo más recomendable es raparlo por completo y hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso", dijo Mariana.

Mariana Rodríguez se ha catalogado como una primera dama comprometida en especial por involucrarse con niños sin hogar o enfermos de quienes se encarga de apapachar de todas las maneras posibles.

La esposa del gobernador también recordó que al asumir su cargo como titular de "AMAR a Nuevo León", conoció a uno de estos pequeños del cual "se enamoró".

Después de cumplir con su palabras Mariana compartió a través de sus historia de Instragram algunos momentos que vivió con el niño cuando se estaban cortando el cabello mutuamente.

Con el objetivo de que el pequeño no se sintiera triste, la influencer trató de divertirlo haciendo que él le rociara agua y le cortara el cabello a ella.

Luego del acto de solidaridad se le cuestionó, ¿Qué va hacer con su cabello? y contestó lo siguiente: "Vamos a donar estos chonguitos, son siete, para algunos flecos que puedan servir, los voy a llevar a Manitas Pintando Arcoíris".

Por su noble acto la diputada del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, publicó una carta en donde felicitó a Mariana Rodríguez por su acto de solidaridad con un menor que padece leucemia.

"A título personal, como funcionaria pública hoy Diputada local quiero externar mi sincera felicitación y admiración por el acto de solidaridad de la Lic. Mariana Rodríguez, al cortar su cabello por empatía hacia un menor que hoy lucha contra el cáncer; su acción merece todo mi respeto".