Así vivirá el Estado el '8M' en la Explanada de los Héroes

Monterrey, Nuevo León.- Para exigir un alto a los feminicidios, las desapariciones, la discriminación y cualquier tipo de violencia y desigualdad contra las mujeres, la Asamblea Feminista NL está convocando a una movilización este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las actividades iniciarán con una jornada cultural en la Explanada de los Héroes.

A partir de las 17:00 horas se realizarán diferentes actividades artísticas, así como la lectura de posicionamientos políticos por parte de diferentes agrupaciones y colectivas feministas.

A las 19:00 horas arrancará una marcha que recorrerá diversas calles de la Ciudad.

"(Por la pandemia los datos sobre la violencia hacia las mujeres dentro de sus hogares se recrudecieron, igual las desapariciones, los feminicidios", señaló Claudia Muñiz, integrante de la Asamblea Feminista NL.

"Estamos otra vez listas para volver a tomar las calles con las mismas exigencias de no más feminicidios, no más desapariciones de mujeres, no más violencia contra nosotras, igualdad de derechos laborales".

La convocatoria va dirigida a mujeres cisgénero, mujeres trans y personas no binarias.

Habrá contingentes para maternidades e infantes, mujeres con discapacidad, población LGBT+, mujeres pro aborto y madres de desaparecidas, entre otros.

Se unirán colectivos como Pueblo Bicicletero, Batucada Feminista, Fundenl y Colectivo Trans Monterrey.