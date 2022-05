Azucena Uresti no se disculpa con padre de Debanhi; asegura que seguirá informando sobre el caso

México.- Sin disculparse, la periodista Azucena Uresti respondió al padre de Debanhi, Mario Escobar, que continuará informando sobre el caso de la joven de 18 años asesinada, luego de que el señor la acusó de filtrar la autopsia independiente de su hija y estar "del lado" de la Fiscalía de Nuevo León.

Tras los señalamientos de Mario Escobar, Azucena Uresti dio su respuesta la mañana de este 13 de mayo de 2022, asegurando que su cobertura sobre el caso de Debanhi Escobar ha sido "veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos".

La periodista de Milenio aseguró que continuará informando sobre el tema, negándose a pedir una disculpa al padre de Debanhi, quien exhibió supuestos mensajes de WhatsApp en los que Uresti se declara "del lado de la Fiscalía" de Nuevo León.

"Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Debanhi. Al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre", respondió Azucena Uresti a Mario Escobar.

En otros tuits, la periodista rechazó haber escrito el mensaje que le adjudicó el padre de Debanhi, y acusó que alguien "se tomó una atribución" para escribir en su nombre sin su consentimiento, por lo que su equipo se encuentra investigando lo ocurrido.

También aseguró que ella no recibió la filtración de la autopsia independiente de Debanhi Escobar, sino que reportó que el diario El País dio a conocer el documento a través de su portal, por lo que subrayó que existe una campaña para "hacer daño" en su contra y ella no tiene nada que ocultar.

Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye (...) Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo", escribió.

Esta fue la respuesta de Azucena Uresti a las acusaciones del padre de Debanhi Escobar. Imagen: Twitter

"La regaste": Mario Escobar a Azucena Uresti

La noche anterior, Mario Escobar condenó la filtración de los resultados de la segunda necropsia realizada a su hija, y acusó a Azucena Uresti de estar "del lado" de la Fiscalía de Nuevo León, por lo que pidió que la periodista sea investigada.

Así mismo, exigió "limpiar" a la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de que el fiscal o vicefiscal estén filtrando la información sobre el caso de Debanhi.

En la misma grabación, exigió a la periodista de Milenio aclarar sus supuestos mensajes de WhastsApp donde habla sobre el caso de la joven de 18 años asesinada en Escobedo, Nuevo León, los cuales habría borrado al darse cuenta de que se los envió a él en lugar de la Fiscalía.

"La regaste, dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo a la gente de El País que también les abran una carpeta y a todos los involucrados que les abran una carpeta", señaló.

El padre de Debanhi pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que este 12 de mayo se encuentra de gira en Nuevo León, que ponga fin a la "corrupción en el estado", pues sostiene que la filtración de la autopsia de su hija es resultado de actos de corrupción de las autoridades.